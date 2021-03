Folcast chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, altezza, carriera, vita privata e Instagram di uno dei più promettenti cantautori della musica italiana. E’ attesa per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021

Folcast, all’anagrafe Daniele Folcarelli, è un cantautore italiano. Ha 28 anni ed è nato a Roma. Dell’artista non si conoscono né peso né altezza. Cosi come pure non è dato sapere quale sia il suo segno zodiacale. Stessa cosa per la data di nascita completa: sappiamo soltanto che è del 1992. I genitori lo hanno sempre sostenuto, fin dagli esordi. Hanno fatto di tutto per stimolare il suo grande amore per la musica. Folcast ha un solo fratello che si chiama Simone.

Il giovane cantautore è piuttosto discreto. Il gossip fa davvero molta fatica molto con lui! Il suo look è sobrio ma ricercato, un po’ tendente al vintage. La svolta per lui è arrivata con AmaSanremo, dove si è piazzato tra i finalisti. Il programma televisivo di Casa Rai Uno gli ha permesso di partecipare a Sanremo Giovani 2020 condotto dal direttore artistico Amadeus.

Folcast: Biografia

Folcast, all’anagrafe Daniele Folcarelli, si avvicina alla musica all’età di 11 anni. Studia chitarra da piccolo, fino a terminare i suoi studi al conservatorio, con una laurea in chitarra pop. Il suo progetto artistico, in continua sperimentazione, mescola diversi generi musicali: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con dei lievi accenni al rap.

Nel 2015 esce l’ep intitolato Folcast. Poi, con l’album “Quess” del 2017, comincia a farsi conoscere nel panorama musicale romano, con sonorità fresche e allegre. Nel 2019 pubblica il singolo “Cafu”. A inizio 2020 lavora al suo secondo album prodotto da Tommaso Colliva. Nell’estate dello stesso anno è l’opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca.

Folcast: Instagram

Si conoscono pochi dettagli sulla vita privata di Folcast. Tuttavia il cantante è abbastanza attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove ha un discreto numero di seguaci (più di tremila). Dopo AmaSanremo il rapporto con i follower è diventato più intenso. Condivide con loro momenti di vita quotidiana e, soprattutto, la sua più grande passione che è la musica.

Spesso Folcast posta su Instagram scatti mentre suona la chitarra o prova dei pezzi. Il suo amore per la musica è sbocciato quando era piccolo. I genitori lo hanno incentivato a seguire la sua passione, regalandogli cd, cassette, e tutto ciò che potesse servire a stimolarlo. La sua famiglia ha creduto fortemente in lui e i risultati, oggi, si vedono! E’ uno dei più promettenti giovani cantautori italiani.

Folcast: AmaSanremo

La svolta per Folcast è arrivata con l’edizione 2020 di AmaSanremo, dove è arrivato in finale assieme a Davide Shorty. Questa esperienza ha fatto conoscere il cantautore al grande pubblico. Ha partecipato alla kermesse canora con un brano davvero bellissimo dal titolo “Scopriti”. Il testo della canzone è stato scritto da Folcast. Tommaso Colliva, invece, l’ha prodotta. Le musiche sono di Raffaele Scogna. Per ascoltarla, qui.

Folcast: “Scopriti”

Folcast porta al Festival di Sanremo (in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo 2021) la canzone “Scopriti”. E’ un brano intenso che parla della necessità, a volte, di dovere fare i conti con la solitudine. La canzone, però, è anche un inno all’indipendenza, un invito ad approfondire la conoscenza di se stessi, per mostrarsi agli altri senza filtri. Di seguito, il testo completo della canzone.

Scopriti

che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Non mi sento più le gambe,

m’hai lasciato qui in mutande

su una sedia senza ruote

che gira intorno a stanze vuote non mi sento più la faccia

questo cuore adesso macchia

spero questo tu lo sappia

sì chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole mi sento come un latitante

alla ricerca di una fonte

ma ho le scarpe rovinate

e dovrei cambiare le suole senza te non c’è risveglio

questo cuore stava meglio

spero questo tu lo sappia

sai chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Scopriti

Folcast: Sanremo 2021

Una nuova sfida attende ora Folcast. La partecipazione ad AmaSanremo gli ha aperto le porte del Festival di Sanremo 2021. Parteciperà nella categoria “Nuove proposte”. Sarà un’edizione particolare quella di quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19. Il Festival si terrà a ‘porte chiuse’, senza pubblico. Sono stati annullati anche tutti gli eventi esterni collegati alla manifestazione.

Dopo giorni di polemiche e di previsioni sulle possibili organizzazioni, alla fine è prevalsa la linea del Comitato tecnico-scientifico. Non ci sarà il pubblico in sala al Teatro Ariston. La scelta ha lasciato un po’ di amaro in bocca persino ad Al Bano. Nonostante le limitazioni sarà comunque uno spettacolo bellissimo “perché Sanremo è Sanremo!”.

Per tutti gli artisti in gara, quest’anno, l’emozione sarà ancora più forte. Senza pubblico in sala non sarà proprio una passeggiata. Sicuramente però Folcast sarà all’altezza della situazione, con la stessa grinta di sempre!

Folcast: Youtube

Folcast ha anche un canale Youtube con 863 iscritti. Basta collegarsi cliccando qui per ascoltare “Scopriti”. Il brano è disponibile anche sulle piattaforme Spotify, Youtube Music e Deezer.

E’ già delirio tra i fan, che non vedono l’ora di apprezzarne le performance sul prestigioso palco del Festival di Sanremo.