Baby White Kinder Delice, delle merendine golose, light con un pan di spagna morbido, una farcitura al latte e ricoperte da cioccolato bianco. Scopriamo come prepararle.

Se la Kinder Delice è da sempre la vostra merendina preferita, non potrete non innamorarvi delle Baby White Kinder Delice che con il loro pan di Spagna vellutato, la farcitura al latte e la copertura al cioccolato bianco, delizieranno e conquisteranno il palato di grandi e piccini al primo assaggio.

Queste piccole Kinder Delice sono anche molto belle, particolare che fa sempre la differenza, soprattutto nelle ricette. Se non volete perdere l’occasione di assaggiarle, scoprite come prepararle passo dopo passo!

Baby White Kinder Delice: gli ingredienti e la ricetta

Le Baby White Kinder Delice, sono state create dalla bravissima food blogger arianna.fit_life e rappresentano un piccolo capolavoro di pasticceria che lei stessa presenta a tutti i suoi followers:

“baby WHITE kinder DELICE..non esistono? beh, l’ari le ha inventate per voi!!…un pan di spagna così soffice da sciogliersi sotto al palato, delicato e vellutato, dal gusto inimitale, che racchiude una avvolgente crema al latte, coperto interamente da una cascata di cioccolato bianco… le mie Kinder Delice sono innovative e perfette per la merenda di grandi e piccini, realizzate in una versione SANA e LEGGERA “

Questa ricetta è l’ideale per tutta la famiglia e per chi non vuol rinunciare ad un dolcetto pur stando sempre attento alla linea perché:

senza zuccheri aggiunti

a ridotto contenuto di grassi

senza lattosio

facili e velocissimi da preparare

Procedimento ed ingredienti:

“per la pasta biscotto (simil pan di spagna) -nella ciotola della planetaria (o con delle fruste elettriche) lavora fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, 2 tuorli con 10g di stevia, aggiungi a filo 20g margarina 100% vegetale fusa e 25ml di latte vegetale senza zucchero, ed infine 30g di farina di riso+5g di lievito vanigliato, senza mai fermarsi.

-lascia da parte il composto precedente e monta a neve fermissima 2 albumi+ 15g di eritritolo. -unisci, amalgamando bene con una spatola (dal basso verso l’alto)gli albumi al composto di tuorli e farina. -rivesti una teglia con carta da forno e stendi allo spessore di 1cm circa il composto formando un rettangolo.

-inforna a 170º statico (preriscaldato) per circa 10/15’ , avvolgi con la pellicola (questo permetterà alla pasta biscotto di mantenere tutta l’umidità necessaria per rimanere morbidissima e quindi essere arrotolata senza alcuna difficoltà) e lascia raffreddare.

-dividi in tanti piccoli rettangolini (o della dimensione che desideri) , farcisci con philadelphia senza lattosio dolcificato a piacere e unisci “a due a due” -infine ricopri con cioccolato bianco (io senza zuccheri), lascia solidificare in freezer e decora come una kinder delice, lascia poi riprendere in frigo 10/15’”

