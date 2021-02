Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin hanno rischiato la squalifica dalla kermesse musicale a causa di un frammento di musica pubblicata nelle stories del rapper. Arrivano le scuse per lei.

Fedez l’ha combinata grossa. Il rapper milanese è in gara con la canzone “Chiamami per nome” alla kermesse musicale più attesa (e discussa d’Italia) insieme a Francesca Michielin.

A causa di una stories pubblicata accidentalmente con l’audio invece che con il muto, l’artista ha messo a serio rischio e pericolo la sua partecipazione a Sanremo 2021, rischiando la squalifica. Trascinando inevitabilmente con sé anche Francesca Michielin, che senza colpe avrebbe rischiato di dover dire addio alla partecipazione al Festival.

E dopo tanti giorni di silenzio sui suoi profili, Fedez è tornato a pubblicare. In effetti, i fan più assidui del cantante si erano chiesti che fine avesse fatto. Forse per la gaffe compiuta, il marito di Chiara Ferragni in attesa di diventare padre per la seconda volta ha preferito staccarsi un po’ dai social.

Ma tutto è finito al meglio per il duo e dopo aver scampato la squalifica il rapper ha deciso di rompere il silenzio e dedicare un post all’amica e collega facendole una sorpresa sulle note di Tiziano Ferro!

Fedez dedica “Xdono” a Francesca Michielin: lei reagisce così

Dopo aver scampato la squalifica dal Festival di Sanremo 2021 per la pubblicazione di un piccolissimo estratto del brano sanremese, Fedez si scusa con Francesca Michielin facendole una sorpresa sulle note di “Xdono”. Ma non è tutto.