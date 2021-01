Amadeus pronto a lasciare Sanremo? L’indiscrezione bomba dopo il tweet di Franceschini

Amadeus, secondo recenti indiscrezioni lanciate da Adnkronos, vorrebbe dimettersi dal Festival di Sanremo a causa del tweet lanciato in rete dal Ministro Franceschini.

Amadeus, dopo lo straordinario successo raggiunto lo scorso anno con il suo Festival di Sanremo, era stato confermato anche per questa nuova edizione, nella speranza di poter ripetere gli ascolti record totalizzati in precedenza. Per questo motivo da qualche tempo la grande macchina del Festival è già operativa per permettere di realizzare l’evento nella massima sicurezza, a causa della pandemia mondiale. In modo tale da permettere sì allo spettacolo di poter fare il suo corso, portando un minimo di spensieratezza al pubblico del piccolo schermo, ma senza mettere in pericolo la salute di chi sceglie di prendere parte alla manifestazione, sia per quanto riguarda gli addetti ai lavori sia per il pubblico.

Il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Franceschini non sembra però essere molto d’accordo con questa scelta, pubblicando un tweet nelle scorse ore in cui ribadisce che siccome il Festival si svolge all’interno del Teatro Ariston di Sanremo, come tutti gli altri edifici di questo genere deve rimanere chiuso fin quando le normative non provvederanno alla riapertura dei luoghi destinati all’arte.

Secondo insistenti voci giunte al portale Adnkronos, Amadeus vorrebbe dimettersi da Sanremo 2021 non reagendo affatto bene di fronte al tweet del Ministro.

Sanremo con Amadeus a rischio? Il pubblico scatena la rivolta: “Non è giusto”

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Il pubblico della rete non ha reagito affatto bene di fronte al tweet di Franceschini su Sanremo, affermando che il Festival di Sanremo è uno degli eventi più importanti appartenenti al bel paese e come tutti gli altri eventi che si sono svolti negli scorsi mesi a questa parte, che fanno riferimento al mondo del piccolo schermo, è giusto che vada in onda regolarmente e che in questo periodo di privazioni non venga tolto uno dei pochi motivi che rende i cittadini fieri di essere italiani.

“Il Teatro Ariston è come qualsiasi altro teatro e per questo motivo, come chiarito dal Ministro Roberto Speranza, il pubblico, che esso sia pagato o che sia lì gratuitamente, potrà tornare soltanto quando le norme lo permetteranno a tutti i teatri e cinema” si conclude così il messaggio che ha scatenato l’ira del popolo della rete, a cui non importa se venga utilizzata o no la nave per il pubblico, ma vuole soltanto che venga rispettata una delle manifestazioni più importanti del nostro paese e con Amadeus nel ruolo di conduttore. In quanto le misure di sicurezza sembrerebbero esserci tutte.

Ma se c’è un dpcm che stabilisce che si può fare, se ci sono già altri programmi televisivi in onda che lo fanno, perché tante storie su #Sanremo2021 ? Può piacere o no, ma le regole devono valere per tutti. Si seguano queste regole e ci si concentri su cose più importanti. https://t.co/6RcmX1Tt1d — Trash Italiano (@trash_italiano) January 28, 2021

Amadeus lascerà il Festival di Sanremo, come mormorato in questi istanti, oppure sceglierà alla fine di continuare con la direzione dell’evento musicale più atteso di sempre? Staremo a vedere.