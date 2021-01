Sanremo 2021. Amadeus torna a parlare della possibilità di creare una nave da crociera per il pubblico della kermesse musicale. Arrivano nuove indiscrezioni, leggiamole insieme.

Ci sono molti interrogativi che circondano la più grande manifestazione artistica italiana dovuti soprattutto ai problemi relativi alla minaccia del covid-19. A rispondere a molte domande è proprio il conduttore artistico del Festival di Sanremo.

Amadeus, ospite questa mattina in diretta su Rtl 102,5, in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo 2021, si è sbilanciato, svelando qualche piccola indiscrezione. Cominciando dalla tanto chiaccherata nave da crociera. Ecco cosa ha detto.

Amadeus si lascia a qualche indiscrezione: nave da crociera sì o no?

Amadeus in quanto direttore artistico e conduttore della kermesse musicale sta valutando tutti gli aspetti possibili per rendere il Festival un posto sicuro e allo stesso tempo mantenere quella ventata di freschezza e leggerezza.A partire dalla tanta chiacchierata nave.

In un’intervista rilasciata per l’occasione all’emittente radiofonica RTL 102,5 Amadeus ha detto: “È un’idea che sta diventando concreta, nel senso che ci stiamo seriamente e realmente lavorando“. E ancora: “L’idea è quella di creare quella che si chiama una ‘bolla’”.

Secondo il conduttore, la bolla serverebbe a mantenere sempre le stesse 500 persone come pubblico, mettendole in protezione “su una nave da crociera attraccata nel porto di Sanremo”. Poi ha aggiunto: “non è detto che tra queste ci saranno persone che avranno già ricevuto il vaccino. Trascorreranno una bellissima settimana di vacanza a bordo e ogni sera saranno riportati in pullman da massimo 20 persone, così da tenere gruppi distinti e isolati in caso di improvvise positività”.

È qualcosa di sperimentale e inedito a cui il direttore artistico si è detto entusiasta: “sicuramente un protocollo nuovo, mai applicato, credo che anche dall’America avranno la curiosità di seguirci per capire“, ha sottolineato infine il conduttore.

E sulle date di Sanremo, Amadeus ha aggiunto: “Per me la data del Festival deve essere dal 2 al 6 marzo e stiamo lavorando per questo.“