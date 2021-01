Chiara Ferragni e Fedez felici come non mai, attendono la nascita della loro baby girl con degli scatti dolcissimi. Indizi sul nome della bambina? Vediamo insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia stanno insieme dal lontano ottobre 2016. Il primogenito della coppia, Leone Lucia Ferragni, è nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles.

La coppia si è sposata il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti. Adesso i Ferragnez sono in attesa della loro secondogenita, la piccola “baby girl” come sono soliti chiamarla dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Il pancione di Chiara non lascia incognite e anche l’imprenditrice digitale ha alla 31esima settimana. Ma come si chiamerà la piccola di casa Ferragnez?

A rispondere è proprio Chiara, l’influencer ha infatti risposto su Instagram alle domande dei follower rivelando molte cose su questa seconda gravidanza…tra cui anche il nome della baby. Vediamo insieme.

Chiara Ferragni: “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles”

Chiara Ferragni si è concessa ai suoi follower rilasciando dichiarazioni e indiscrezioni sulla sua seconda gravidanza “programmata”. Difatti l’imprenditrice digitale ha confessato di aver deciso con certezza il periodo in cui far venire alla luce la sua bambina, avuta dal marito Fedez e aggiunge: “Avremmo voluto farlo prima, ma la situazione Covid mi ha spaventato all’inizio e abbiamo posticipato un po’”.

In un botta e risposta a colpi di Vero o Falso, Chiara ha fatto numerosi confessioni. Tra cui il nome della bambina. Sembrerebbe che la coppia abbia scelto il nome della piccola già alcuni mesi fa, senza mai rivelarlo. Attendendo di rivelarlo solo al momento della nascita, a febbraio. Poi ha aggiunto: che a differenza di Leone, la baby girl nascerà in Italia: “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles per farle avere la doppia nazionalità, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi sarebbe stato troppo complicato”.

In conclusione arriva lo scoop: i Ferragnez cambieranno casa.

Non a breve, ma entro qualche anno i Ferragnez, Fedez e Chiara – che vivono in un bellissimo appartamento nel moderno quartiere Citylife, a Milano – hanno in programma di trasferirsi in una casa più grande. “Potremmo trasferirci tra un paio d’anni – rivela Chiara Ferragni – Per adesso Leo ha la sua camera e la bambina dormirà nella nostra o in quella della tata (ovviamente nella sua culla). In questa casa non c’è un’altra camera per lei”. E poi potrebbero aver bisogno anche di un’altra stanza in futuro, come sogna Chiara: “Amo i bambini e ho avuto due sorelle. Mi piacerebbe anche avere tre figli in futuro, vedremo”.

In conclusione Chiara Ferragni ha aggiunto di sentirsi più tranquilla per il parto e di vivere la gravidanza con maggiore consapevolezza fisica e mentale rispetto alla prima gravidanza.