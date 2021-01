Chiara Ferragni, una fan la offende: la sua risposta spiazza tutti

Chiara Ferragni ormai è consapevole delle critiche che le ripongono e risponde tono su tono a tutti gli haters. Ecco l’ultima offesa nei suoi confronti e la sua risposta spiazzante.

Chiara Ferragni è ormai abituata agli haters e alle critiche che giorno dopo giorno le ripongono sul suo profilo Instagram. L’impreditrice digitale non lascia certamente spazio all’interpretazione anzi è solita rispondere tono su tono a coloro che le rivolgono dure critiche. E dopo aver spiegato cosa vuol dire essere donna e mamma lavoratrice nel 2020, Chiara si è più volte mostrata attenta a tematiche relative al body shaming e al trasmettere un messaggio positivo di cura del nostro corpo.

L’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez è ritratta in lingerie con il pancione in bella mostra. L’accusa all’influencer è sempre la stessa: il seno.

Scopriamo cosa ha risposto questa volta l’imprenditrice digitale e futura mamma bis.

Chiara Ferragni asfalta una fan: la critica è sempre la stessa

Chiara Ferragni pubblica la foto in slip e reggiseno con il pancione, in attesa della secondogenita. Un fan la critica, la sua risposta spiazza tutti: “Le mie tettine mi dicono che sono felici cosi”.

Lo scatto in lingerie bianca con un reggiseno decisamente di una taglia inferiore a quella della Ferragni e una descrizione a corredo della foto: “Feeling myself”, sentendo me stessa scrive l’influencer. Un invito alle follower ad accettarsi così come si è, ed a essere confidenti con il proprio corpo. Il suo, visibilmente provato dalla gravidanza in corso, e che Chiara mostra con fierezza. Tanti i commenti consenso e gioia da parte delle fan dell’influencer italiana più famosa al mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma tra i messaggi ne compaiono alcuni decisamente di poco gusto e sarcastici, come quello a cui la Ferragni ha risposto: Urge un reggiseno più grande”.