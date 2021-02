Bere acqua durante la giornata aiuta a dimagrire più in fretta ma spesso non riusciamo ad ingerire una gran quantità di liquidi o peggio ce ne dimentichiamo. Scopriamo i trucchi per assumere più acqua.

Assumere la giusta quantità d’acqua è fondamentale per il nostro organismo. Oltre a una serie di motivi legati alla salute, bere acqua è utile infatti anche quando decidiamo di perdere peso.

E se è vero che bere acqua è un bisogno naturale, così come quello di mangiare, molti spesso trovano scuse per non farlo non considerando gli effetti negativi sulla salute. Non solo, anche per dimagrire è fondamentale assumere la giusta quantità di liquidi.

Scopriamo allora i trucchi per bere più acqua, senza dimenticarci o trovare altre giustificazioni per non farlo così ed avere effetti benefici sul nostro organismo ma anche per dimagrire più in fretta.

Ecco i trucchi per bere più acqua durante la giornata e dimagrire più in fretta

L’acqua è un elemento essenziale per il nostro organismo e bere, così come mangiare o dormire è un bisogno fondamentale. Nonostante ciò molte persone trovano scuse per non farlo o addirittura si dimenticano.

Un comportamento errato, infatti, l’acqua aiuta la digestione, stimola la diuresi facendoci eliminare liquidi e scorie dall’organismo mantenendo in equilibrio il nostro corpo. Idratarsi, oltre che per gli organi interni, è importante anche per avere una pelle luminosa e ben idratata.

L’Efsa (European Food Safety Authority o Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) raccomanda di bere fino a 2 litri di acqua al giorno ad adolescenti, adulti e anziani di sesso femminile. Mentre fino a 2,5 litri per il sesso maschile.

Anche i bambini non sono esenti infatti secondo quando si legge sul sito del Ministero della Salute dovrebbero bere:

“neonati sino a sei mesi di vita: 100 mL/kg al giorno,

bambini:

tra 6 mesi e un anno di età: 800-1000 mL/giorno,

tra 1 e 3 anni di vita: 1100-1300 mL/giorno,

tra i 4 e gli 8 anni di età: 1600 mL/giorno;

età compresa tra 9-13 anni: 2100 mL/giorno per i bambini e 1900 mL/giorno per le

bambine;

adolescenti, adulti e anziani:

femmine 2 L/giorno

maschi 2,5 L/giorno”.

(Fonte: Ministero della Salute)

Molti di noi però non riescono ad assumere ogni giorno queste quantità di acqua. Come fare allora per bere di più? Scopriamo alcuni trucchi per assumere più liquidi nell’arco della giornata.

1) Tenere la propria bottiglia. Se viviamo da soli non c’è bisogno ma se abitiamo in casa con altre persone e abbiamo deciso che dobbiamo necessariamente bere di più teniamo la nostra bottiglia d’acqua magari scriviamoci sopra la nostra iniziale o il nostro nome in questo modo potremo controllare quanto stiamo bevendo nell’arco della giornata.

2) Bere a piccoli sorsi. Se beviamo un bicchiere tutto d’un fiato la sensazione sarà quella di provare un gran gonfiore allo stomaco. Meglio allora tenersi la bottiglia personale o il bicchiere a portata di mano e fare nell’arco della giornata dei piccoli sorsi, ma farli spesso. In questo modo assumeremo acqua senza però gonfiarci e provare quella spiacevole sensazione.

3) Portarsi l’acqua. Se passiamo gran parte della giornata fuori casa assumiamo l’abitudine a portarci con noi la bottiglia d’acqua. In questo modo non troveremo scuse di esserci scordati di acquistarla o di non aver avuto tempo di andare al bar, al supermercato o alla macchinetta.

4) Bere appena svegli. Questa è sicuramente una di quelle buone abitudini che dovremmo assumere. Bere acqua al mattino appena alzati infatti aiuta l’organismo ad eliminare le tossine. Meglio ancora se assumiamo acqua tiepida magari aggiungendo un po’ di miele e limone.

5) Bere acqua ai pasti. Prima di iniziare il pranzo o la cena bere un bicchiere d’acqua. Oltre che farci sentire meno il senso di appetito ci aiuterà anche a digerire meglio. Durante il pasto possiamo fare dei piccoli sorsi.

6) Evitare bevande zuccherate e gassate. Lo zucchero oltre a non farci dimagrire, ma eventualmente ingrassare, non disseta. Quindi evitiamolo così come il gas che ci crea solo gonfiore intestinale.

7) Non solo acqua. Se bere acqua semplice può risultarci difficile proviamo ad aggiungere un po’ di succo di limone o lime, altrimenti andiamo di tisane. Meglio ancora se le prepariamo con ingredienti che ci aiutano nella perdita di peso e a sgonfiarci. Ottima a tal proposito è quella al finocchio.

8) Bere té verde. Anch’esso è un valido aiuto per dimagrire, ricco di proprietà antiossidanti è considerato un valido alleato nella perdita di peso.

E ricordati che se pratichi attività fisica dovrai bere ancora di più per reintegrare i liquidi che perdi mentre fai sport.