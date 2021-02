Uomini e Donne oggi, Davide annuncia la scelta: Beatrice in lacrime

Uomini e Donne oggi 5 febbraio porta in onda un importante annuncio di Davide Donadei: il tronista è pronto a fare la sua scelta, ma non tutti in studio reagiranno come sperato.

Uomini e Donne smuoverà finalmente un po’ le acque per quanto riguarda il percorso di Davide Donadei. Il bel tronista ha catturato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo grazie al suo avvincente percorso. Percorso che è iniziato da primi giorni di settembre negli studi di Elios e che in tv non si è ancora terminato.

Se nelle registrazioni lui ha già fatto la sua scelta, clicca qui per sapere chi è la fortunata, in tv questo momento è ancora lontano, ma attenzione perché oggi arriverà un importante passato, segno che settimana prossima sarà mandato in onda questo tanto atteso momento. Davide oggi annuncerà di essere pronto per la scelta. In quanto ha trascorso un’intera giornata con Beatrice Buonocore e oggi sarà trasmessa l’esterna organizzata con Chiara Rabbi.

I due trascorrono momenti molto importanti insieme, tant’è che l’altra corteggiatrice scoppierà in lacrime sostenendo di non essere lei la scelta che il ragazzo farà e questo ovviamente la fa soffrire, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e chissà che Davide non scelga di stupire i suoi fedeli telespettatori, ma a questo momento ormai non manca tanto e le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne non sono di certo finito qui perché si passa anche ai protagonisti del Trono Over che nelle scorse ore sono più che mai al centro delle polemiche.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 febbraio: Sabina critica in studio

Dopo i toccanti momenti offerti da Davide a Uomini e Donne, dove la corteggiatrice Chiara gli ha permesso di conoscere il paese in cui vive, regolandogli anche un album dei ricordi, si passa ai protagonisti del Trono Over.

Questa volta non si parlerà di Gemma Galgani e Maurizio e nemmeno del caso di Aurora Tropea che ha indignato il popolo della rete, ma si passa a Claudio e Sabina. Quest’ultima si è fatta notare al centro dello studio a causa della sua conoscenza, finita malissimo, con Biagio, che ha insinuato, insieme al supporto della Galgani, che fosse amica di Maria da prima di approdare nel programma e di aver preso in giro tutti.

Il capitolo Biagio sembra essere chiuso in maniera definitiva e si passa alla conoscenza con Claudio. I due hanno avuto un rapporto intimo e la dama confida di essere molto presa da lui se non innamorata. Il cavaliere però la pensa in maniera completamente opposta, affermando che per lei prova soltanto attrazione fisica. Per Sabina questo non rappresenta un problema e decide di continuare la conoscenza andando incontro agli attacchi di Gianni e Tina che non riescano a comprendere come possa uscire con qualcuno che l’apprezza soltanto fisicamente.

Nella puntata di oggi Davide farà un annuncio importante 💥 Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5, non mancate! #UominieDonne pic.twitter.com/nVTAD7bb8r — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 5, 2021

Uomini e Donne oggi è pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo con emozioni non da poco conto.