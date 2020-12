Fedez, il rapper più social di tutti i tempi è pronto per intraprendere un nuovo percorso: sarà tra i big di Sanremo 2021. Ecco le motivazioni dietro la sua partecipazione alla kermesse musicale.

Fedez sorprende ancora una volta. Nella giornata di ieri, il rapper è stato annunciato come cantante in gara nella categoria big della kermesse musicale più importante di tutta Italia. Difatti Fedez presenterà in gara la canzone dal titolo “Chiamami per nome” insieme a Francesca Michielin, con la quale aveva già collaborato in passato. I due, nel lontano 2014 avevano incito la hit “Magnifico”.

Ieri sera, 17 dicembre, Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival, ha ufficializzato la coppia in gara durante la finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno. Sarà la sua prima volta all’Ariston per Fedez. Emozioni e subbuglio tra i fan.

Stavolta Fedez è sotto gli occhi di tutti, e non per un’accusa da parte del Codacons. Ma molti si sono chiesti: come mai Fedez ha deciso di partecipare a Sanremo 2021?

Sul social Federico Lucia spiega perché ha deciso di partecipare alla kermesse.

Ecco perché Fedez parteciperà a Sanremo

Coppia incredibile della musica italiana. Il pubblico ipotizzava, ora abbiamo la conferma che ci siete”, ha sottolineato Amadeus in tv a Fedez e la Michielin, elegantissimi e sorridenti, felici di essere tra i Big di Sanremo 2021.

Grandi in bocca al lupo per la coppia sanremese arrivano anche dalla moglie di lui, Chiara Ferragni in dolce attesa della seconda figlia (la Ferragni è al sesto mese di gravidanza chissà se partorirà mentre il marito sarà sul palco dell’Ariston?).

Anche Leone, il figlio di 2 anni, gli ha mandato un tenerissimo in bocca al lupo. Il rapper è al settimo cielo e non ha alcuna remora di confessare ai fan che tutto questo calore lo commuove fortemente fino al pianto.

Comunque il rapper ha svelato i motivi della sua partecipazione:

“I

grazie

Mi state restituendo la magia della musica dal vivo 💖” n quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico.grazie @francesca_michielin , grazie @sanremorai Mi state restituendo la magia della musica dal vivo 💖”