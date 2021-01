Fedez a rischio squalifica: il gesto potrebbe escluderlo da Sanremo

Fedez e Francesca Michelin sono a rischio squalifica. Il gesto del rapper potrebbe causare loro la squalifica dalla nuova edizione del Festival di Sanremo con Amadeus.

Fedez non ha ancora iniziato ufficialmente quest’esperienza al Festival di Sanremo 2021, che non si fa altro che parlare della sua partecipazione e quella di Francesca Michelin. I due, come annunciato da Amadeus in persona, si presenteranno sul palco, si spera dell’Ariston, come un duo e il loro pezzo nonostante non sia ancora stato rilasciato ha già iniziato a far discutere. Il motivo?

In rete, sul profilo Instagram del rapper, che a breve diventerà papà per la seconda volta, è stata pubblicata una brevissima anteprima, di qualche secondo, del brano. Ciò va contro le regole della manifestazione canora, in quanto la canzone presentata deve essere completamente inedita.

Il gesto di Federico ha scatenato subito la polemica sul web e c’è chi si chiede se dopo questo il rapper verrà squalificato dalla manifestazione canora insieme alla Michelin. Molto probabilmente però Fedez e Francesca Michelin non verranno squalificati da Sanremo e a svelare questa risposta sono state proprio le precedenti edizioni del Festival in quanto episodi simili sono già accaduti in passato.

Sanremo, Fedez e Francesca Michelin: lo storico potrebbe salvarli

Francesca Michelin e Fedez possono dormire sogni tranquilli. In quanto nelle precedenti edizioni un episodio del genere è già successo. Manco a farlo apposta, è accaduto proprio l’anno scorso con Riccardo Marcuzzo. Il cantante aveva pubblicato sui social una brevissima anteprima della sua versione del pezzo presentato durante la serata dedicata alla cover ed anche in quell’occasione era scoppiata la polemica a Sanremo.

In molti si aspettavano che Riki fosse squalificato dalla manifestazione canore, che potrebbe non avere Amadeus come direttore artistico, tant’è che intervenne anche Striscia La Notizia, ma il cantante non subì alcuna penalizzazione. Il motivo? Secondo quanto previsto dal regolamento, se non viene svelato il 33% del brano, l’artista in questione non può essere squalificato dal Festival e considerato che l’anteprima pubblicata sui social dal rapper corrisponde a qualche secondo, possono dormire sogni tranquilli. Perché quei pochi secondo non superano di certo la percentuale prevista dal regolamento.

Quest’episodio, tra l’altro, non è accaduto soltanto lo scorso anno, ma anche in altre edizione e la regola adottata è sempre stata la medesima. Per questo motivo per Fedez e Francesca Michelin non dovrebbe essere prevista in alcun modo la squalificata dal Festival di Sanremo 2021, visto che chi ha commesso lo stesso errore in passato non ha subito la stessa sorte, anzi. Si è tranquillamente esibito durante la manifestazione canora, con l’obiettivo di far conoscere il brano presentato e nella speranza di portarsi a casa il titolo di vincitore.

La legge è uguale per tutti e Fedez a Sanremo 2021 dovrebbe esserci senza alcun problema. Pronto, insieme a Francesca Michelin, a far conoscere al grande pubblico il brano che ha appositamente preparato per questa nuova esperienza che nessuno si sarebbe mai aspettato volesse fare.