Come fare la maionese con le uova pastorizzate: scopri i trucchi

Per evitare la salmonella ecco come fare la maionese con le uova pastorizzate in modo rapido e veloce. Scopri i trucchi.

Molti di noi preparano la maionese senza pensare che potrebbero incorrere nel rischio della salmonella a causa delle uova crude: la soluzione è farla con le uova pastorizzate.

Si tratta di un processo che serve a minimizzare i rischi per la salute dovuti a batteri, funghi o lieviti perché sensibili al calore. Attraverso la pastorizzazione l’alterazione dell’alimento, dal punto di vista delle sue caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche, sarà minima.

Scopriamo allora come pastorizzare le uova quando prepariamo la maionese così da non incorrere in nessun pericolo per la salute e renderla un alimento sicuro anche per i bambini.

Ecco i trucchi per pastorizzare le uova nella maionese

La maionese fatta in casa è una di quelle salse che offrono una marcia in più ai piatti. Infatti, un conto è abbinarne una già pronta e un conto è farla a mano con le uova fresche.

Se da un lato però la maionese fatta in casa è più genuina e priva di conservanti, dall’altro può diventare un rischio per la salute a causa dell’impiego delle uova crude che potrebbero essere fonte di salmonella o altro.

Insomma per stare sicuri l’unico sistema, se non vogliamo comprare la maionese già pronta, è di pastorizzare le uova. E allora ti sveliamo il procedimento per farlo senza che la maionese si rovini o impazzisca. In tal caso ti avevamo fornito anche alcune idee per rimediare.

Innanzitutto precisiamo che potremo avvalerci di un termometro da cucina, e avere la certezza delle temperature. Ma se non lo abbiamo ecco il metodo per pastorizzare ugualmente le uova.

Uova pastorizzate senza termometro da cucina.

In questo caso avremo bisogno di:

Ingredienti

2 tuorli

200 ml di olio di semi

1 cucchiaino di aceto o di succo di limone

sale q.b.

Procedimento

Mettiamo l’olio di semi a scaldare a fiamma molto bassa, se abbiamo il termometro la temperatura a cui deve arrivare è 70°C. Come capire allora senza di esso la giusta temperatura? Non appena compariranno le prime bollicine significa che è al punto giusto.

A questo punto mettiamo i tuorli, l’aceto o limone e il pizzico di sale nel bicchiere del frullatore. E iniziamo a frullare nel frattempo versiamo a filo l’olio di semi caldo ma molto molto lentamente e sempre continuando a frullare. Quando la maionese avrà raggiunto la giusta consistenza sarà pronta. Non appena si sarà raffreddata del tutto dovremo metterla in frigorifero per farla riposare.

Se invece abbiamo un termometro da cucina basterà misurare la temperatura e procedere come sopra.

Scopri anche come realizzare la maionese in un minuto.