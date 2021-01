Alda D’Eusanio nuovo concorrente del GF Vip? Dagospia sgancia la bomba

Alda D’Eusanio, secondo quanto riportato dal portale web di Dagospia, è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco quando dovrebbe entrare.

Alda D’Eusanio potrebbe aggiungersi alla lista dei vipponi, un po’ troppo numerosa in effetti, della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, che di giungere al termine proprio non ne vuole sapere. Secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, l’opinionista, insieme al suo inseparabile pappagallo dovrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Almeno per il momento non si sa Alda entrerà in veste di concorrente o di ospite, ma il suo ingresso per scombussolare le dinamiche del programma sembra essere cosa sicura, considerato che la finale andrà in onda alla fine di febbraio e che le situazioni interne sembrano essersi alquanto placate. Dopo il crollo, chiarito, di Maria Teresa Ruta e archiviati i problemi tra la famiglia e Pierpaolo Pretelli, gli argomenti sembrano scarseggiare durante il corso delle dirette.

Soprattutto se si considera che da settimana prossima il programma andrà in onda per ben due volte a settimana e non una. Questo perché Mediaset ha pensato di voler far sfidare Alfonso Signorini contro Milly Carlucci, che venerdì prossimo debutterà con la seconda edizione de Il cantante mascherato.

Alda D’Eusanio entra nella casa del GF Vip e il suo ingresso sembrerebbe essere previsto nell’immediato, ecco quando dovrebbe entrare.

Quando entra Alda D’Eusanio al GF Vip di Alfonso Signorini

Alda D’Eusanio, secondo quanto riportato dal portale, dovrebbe fare il suo ingresso venerdì 29 gennaio e considerato che il programma dovrebbe terminare qualche settimana dopo, massimo 4, sembra assai improbabile che entri al Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. In quanto sarebbe davvero un personaggio non sfruttato bene, visto che l’opinionista avrebbe tanto da dare al pubblico di canale 5.

Per questo motivo si pensi che probabilmente Alda farà il suo ingresso nel programma come ospite per qualche settimana. Giusto il tempo di dare una scossa alle dinamiche del programma. Programma che mai come in questo periodo è al centro della polemica da parte dei fan che non hanno gradito il fuori onda della regia su Tommaso Zorzi, ma anche per l’eccessiva durata della messa in onda. In quanto appare chiaro come la luce del sole che i concorrenti iniziano a sentire la pressione di essere rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da troppi mesi ormai.

L’ingresso di Alda nella casa riuscirà a scuotere un po’ gli animi, visto e considerato che le dinamiche tra i concorrenti, che ormai hanno dato tutto quello che potevano dare, iniziano a scarseggiare?

Vedremo, intanto la scelta di far entrare Alda D’Eusanio al GF Vip ha colto di sorpresa un po’ tutti, visto che il programma dovrebbe essere al ridosso e che non ci si aspettava di certo nuovi ingressi ma staremo a vedere come si evolverà il tutto.