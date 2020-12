Ti sei mai chiesta che cosa guardano gli uomini nelle donne? Non preoccuparti, abbiamo la risposta per te! Ecco la lista completa.

Partiamo da un presupposto importante: con questo articolo vogliamo farvi, soprattutto, ridere!

Impossibile sapere, per ogni persona specificatamente ed in base al sesso, quale siano le caratteristiche che guarda negli altri per la strada.

Ci piacerebbe poter leggere nella mente delle persone ma, purtroppo, chi scrive questo articolo ancora non ci riesce.

Vediamo, però, quali sono le caratteristiche più comuni, almeno secondo Cosmopolitan, che un uomo guarda in una donna che incontra per strada!

Cosa guardano gli uomini nelle donne: ecco la lista completa

Insomma, va bene che i luoghi comuni sono certamente superati ma dobbiamo ammettere tutti che abbiamo avuto un compagno od un amico che, mentre gli parlavamo, si è girato a guardare un’altra persona per la strada.

Non si tratta di un atteggiamento per forza sessista o denigratorio (ma se lo diventa, per favore, fatelo notare a chi lo compie).

Come vi avevamo già spiegato qui se il vostro partner guarda le altre (o gli altri) non è per forza un male.

A tutti, infatti, capita di girare lo sguardo per apprezzare determinati tratti o dettagli negli altri che, forse, vorremmo avere noi.

Certo, ci sono alcuni elementi più preponderanti degli altri: la scienza, infatti, ci ha già spiegato perché gli uomini guardano il seno delle donne!

In ogni caso ma soprattutto in quello che siate voi a volere che gli altri si girino, esiste una lista di elementi che gli uomini apprezzano nelle donne.

Leggiamo insieme quali sono i tratti più quotati e vediamo se, mettendoli in risalto, riusciremo a far girare più teste per la strada.

Pronti?

attrazione sessuale

gambe/corpo

labbra e pelle

denti/capelli

occhi

capacità di comunicazione/simpatia

Al primo posto, quindi, troviamo l’attrazione sessuale: ma come fanno gli uomini, specialmente, a rilevarla in una persona che incontrano per la strada?

Semplice!

A quanto pare l’intesa sessuale è qualcosa che anche se arriva piuttosto tardi in una relazione (qui vi abbiamo detto di quanto), è possibile stabilire “al primo sguardo”.

No, non si tratta di una utopia o di una valutazione erronea.

Semplicemente l’odore (anche quello che non sentiamo consciamente), il modo di camminare o di guardare sono indicatori di quale sia la chimica sotto le coperte.

Per gli uomini (ma anche per le donne, perché no) è abbastanza facile decidere bene lasciando che sia l’istinto ad indovinare!

Vengono poi le gambe o, più in generale, il corpo.

A quanto pare, più che la forma o la lunghezza, quello che attira delle gambe è che siano nude!

Ovviamente, chi volesse cercare di attirare quanti più sguardi possibili, si possono usare degli stratagemmi come quello che vi abbiamo consigliato per indossare le calze velate anche d’inverno.

In ogni caso, che lo vogliamo o meno, il corpo e le proporzioni influiscono sul motivo per il quale qualcuno può guardarvi per la strada.

Ovviamente con ammirazione e con rispetto, non facendovi sentire a disagio!

Se questo è il caso, siamo sicuri che non è il tipo di attenzione che volevate indurre e, dovesse succedere qualche cosa di poco piacevole, siete autorizzati a rispondere per le rime all’insistente corteggiatore!

Nei posti successivi ci sono le labbra (che comprendono anche il sorriso) e la pelle.

Forse la classifica, visti i recenti sviluppi legati al Covid-19, vedrà un brusco cambiamento nei prossimi tempi.

In questo momento, infatti, notare il sorriso di qualcuno è praticamente impossibile!

In ogni caso una pelle pulita e delle labbra curate sono un ottimo biglietto da visita, soprattutto se volete attirare l’attenzione maschile.

Stesso discorso per denti e capelli: a quanto pare attirano l’attenzione le chiome ben curate ed i denti di un bianco smagliante.

Certamente questa non è una caratteristica che attira solo gli uomini ma, come sappiamo, l’importante è fare tesoro dei consigli più utili e tenerli sempre a mente!

Un sorriso bianco splendente ed una “swooosh” di capelli ben puliti fanno veramente la differenza. Insomma, evviva l’igiene!

Al penultimo posto troviamo gli occhi (che, in questo periodo, sono decisamente importanti).

Vi avevamo suggerito qui come fare per truccarvi comunque anche indossando la mascherina e, a quanto pare, è meglio dare una rispolverata ai pennelli.

Uno sguardo conturbante riesce, veramente, a soggiogare anche il latin lover più accanito. Almeno per i pochi secondi di una veloce occhiata per strada!

Infine, nella lista di cosa guardano gli uomini nel fisico delle donne, arriva anche la capacità di comunicazione o la simpatia.

Un’arma decisamente a doppio taglio!

Secondo la lista, infatti, gli uomini valuterebbero il fatto di essere in grado di farsi una bella risata o di saper rispondere argutamente ad una battuta.

Purtroppo, però, non siamo sempre dell’umore di affrontare le avances altrui e, quindi, molto spesso non bastano pochi secondi per dare una buona opinione di sé.

Certo è che nessuno vi obbliga ad essere simpatiche o simpatici con degli sconosciuti per strada: anzi!

Diciamo che se il vostro obiettivo è conoscere qualcuno, tra di voi dovrebbe scattare una scintilla che renderà magica ogni frase che vi rivolgerete l’un l’altro.

Cercare di dimostrare qualcosa, forzatamente, non vi porterà a nessun risultato!

Adesso conoscete i tratti principali che i ragazzi (si suppone) guardano nelle ragazze se le incontrano per strada.

Se il vostro obiettivo è farvi notare potete accentuarli; se, invece, preferite essere lasciati in pace adesso sapete cosa non fare assolutamente.

Basta non pettinarsi, forse, per vivere più tranquilli!