Valeria Solarino interpreta Greta, la cantante blues nella serie tv (tratta dai romanzi di Massimo Carlotto) “L’alligatore”, in onda su Rai 2 dal 18 novembre. Diamo i voti ai suoi look e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Valeria Solarino, con il suo corpo da modella, può permettersi qualsiasi abito. Predilige look sportivi e, se elegante, opta per il maschile od il bon ton. Diamo i voti all’attrice italiana che piace proprio a tutti per la sua semplicità. Valeria Solarino è un’attrice naturale e magnetica

Valeria Solarino nasce in Venezuela nel 1978 da padre siciliano e madre piemontese. Con la sua famiglia torna presto a vivere in Italia, prima a Modica e poi, intorno ai sei anni, a Torino. Oggi è a Roma, con il compagno regista Giovanni Veronesi. I due sono insieme da ben diciassette anni ma per ora niente matrimonio né figli. Hanno un bellissimo golden retriever europeo, Pako. I colori tenui le donano e creano l’intrigante contrasto con i suoi capelli scuri e la sua carnagione olivastra, spesso abbronzata. Quindi, per la giacca e pantalone della seconda foto è promossa. Voto: 8

Mentre sopra la vediamo al pianoforte in un tailleur maschile gessato stile anni Ottanta – Novanta, sotto sfoggia un colore eccessivo che dona davvero a poche anzi, a pochissime. Per la prima tenuta Voto: 8.

Ok i sandali color carne che slanciano la figura nel pomeriggio estivo ma non hanno attinenza con l’arancio accesso del due pezzi con il quale ha sfilato ad un’anteprima cinematografica. Voto: 5

Con la giacca fucsia si è lanciata per un risultato giovane e fresco che però non le si addice. Non essendo bionda ha evitato “l’effetto Barbie“, ok, ma comunque non è la tonalità per lei. Voto: 6

Per orientarsi al meglio nel mondo degli abbinamenti fluo basta leggere qui.

Nell’immagine seguente (tratta dallo shooting di stilisti e relative muse per Elle U.S.A.) la su vede abbracciata all’apprezzato direttore creativo di Salvatore Ferragamo. Sia l’abito che i sandali con intarsi dorati le donano molto e sembra essere a suo agio con lo spacco seducente. Voto: 9

Sguardo magnetico, denti bianchissimi, fisico asciutto. Valeria Solarino sarebbe bella anche in un sacco di juta ma, quando si veste in modo iper femminile conquista proprio tutti. Dovrebbe farlo più spesso.

Silvia Zanchi