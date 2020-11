Sei convinta di aver già raggiunto l’intesa sessuale con il tuo partner? Allora scopri con noi quando arriva l’intesa sessuale in una coppia.

I rapporti intimi, in una relazione, sono decisamente importanti.

Uno studio, però, ha evidenziato quale sia il lasso di tempo nel quale le donne raggiungono la perfetta intimità sessuale con il loro partner.

Pensi di aver già raggiunto il traguardo? Scopriamolo insieme.

Quando arriva l’intesa sessuale per le donne? Ecco la risposta

La risposta, forse, vi lascerà di stucco.

Uno studio ha dimostrato, infatti, che le donne eterosessuali ci mettono quasi cinque anni a raggiungere l’intesa sessuale con il loro partner.

Attenzione, questo non vuol dire assolutamente che tra di voi non sia scattata (o non scatterà) la scintilla anche molto prima.

Ci sono cinque segnali, infatti, che indicano come tra di voi l’intesa sessuale sia veramente molto forte: li avete tutti quanti?

A quanto pare, però, per le donne è necessario veramente un periodo molto lungo prima di riuscire a sentirsi a loro agio con un’altra persona.

Cinque anni, quindi, sarebbe il lasso di tempo “giusto” perché una donna crei un rapporto speciale con il suo partner.

Sarebbe, infatti, l’intimità fisica e mentale quella che le donne cercano nelle relazioni.

Per questo motivo, quindi, il legame tra rapporti fisici e serietà della relazione è veramente molto importante.

Una volta che si è instaurato un rapporto di fiducia e di rispetto con il partner, le donne riuscirebbero (finalmente) a lasciarsi andare veramente.

Vi sorprenderà, ma anche il motivo per cui le donne gemono durante i rapporti sessuali e le 12 cause per le quali gli uomini tradiscono più delle donne sono legate a questa strana dinamica!

Avevamo già parlato delle differenze tra amore fisico ed intimità: a quanto pare, dunque, per gli uomini e per le donne questa disparità è veramente molto importante!

Nessuno, infatti, dice che le donne non possano avere rapporti soddisfacenti, anche con persone che conoscono poco o di cui si fidano ancor meno.

Basta solo sapere come far durare più a lungo l’orgasmo femminile ed essere esperti nell’individuare il punto L!

Ma, scherzi a parte, pare proprio che per le donne il discrimine legato al piacere ed all’intesa sessuale sia quello del tempo.

Cinque anni sono, di certo, veramente molto lunghi!

Secondo gli esperti, però, le donne che hanno passato questo limite sono finalmente e completamente a loro agio con il partner.

Il risultato, quindi, ha semplicemente a che vedere con la fiducia e la tranquillità legate ad una relazione seria, nella quale siamo consapevoli del fatto che non verremo feriti.

I problemi legati ai rapporti fisici non sono pochi: moltissime coppie, ormai, sono coppie bianche. Hanno deciso, cioè, di rinunciare spontaneamente ai rapporti sessuali.

Lo stesso succede ai matrimoni: qui ci eravamo chieste se un matrimonio senza rapporti intimi potrebbe mai andare avanti.

L’unica soluzione, quindi, sembra essere quella di sforzarsi di affrontare il problema dell’intimità di coppia e, se possibile, cercare di capire come fare per… riscaldare l’atmosfera anche e soprattutto da un punto di vista sentimentale!

Che ne dite di provare con le abitudini di coppia che contribuiscono a rendere un rapporto… veramente perfetto?

I cinque anni prima di raggiungere la vera intesa sessuale con il partner, comunque, sono alla base di un diverso modo di intendere le relazioni.

Anche il tradimento, infatti, viene praticato sia dalle donne che dagli uomini ma in modalità e tempi decisamente differenti: ve ne avevamo parlato qui!

In ogni caso, dopo ogni rapporto sessuale, ci sono dei passaggi che bisogna eseguire assolutamente.

Quindi, sia che stiate insieme da cinque minuti o da cinque anni, non avete scuse!