Stella di Natale: ecco il trucco per farla splendere anche dopo le feste

La stella di Natale è adorna le nostre case durante le festività, ma è molto delicata e spesso appassisce in fretta. Scopri come prendertene cura.

Ti hanno regalato una stella di Natale per Natale? che meraviglia. Questa pianta bellissima dal colore rosso vivace renderà speciale la tua casa. Peccato che spesso questa pianta non supera le festività di fine anno. E’ una pianta molto delicata e dura poco, ma se seguirai i nostri consigli ti farà compagnia per molto tempo.

Euphorbia Pulcherrima: come prendersi cura della tua Stella di Natale

La stella di Natale o Euphorbia Pulcherrima sublima i nostri interni addobbati per le feste. Se ne hai ricevuta una scopri come prendertene cura affinché possa sbocciare anche il prossimo anno.

Con i suoi petali rossi sgargianti, la stella di Natale è il miglior centrotavola per le feste. Chi la porta in dono desidera colorare la vita di chi la riceve. Questa stella è originaria del Sud America, dove prospera all’aperto, questo è il motivo per il quale quando la obblighiamo a vivere in casa questa pianta manifesta problemi di adattamento.

La tua Stella di Natale ti sembra ingrigita? Le sue foglie rosse tendono a seccare e cadere? Il tuo vaso non è più molto rigoglioso? Se la tua risposta è si è arrivato il momento di mettere in pratica i nostri consigli nel tentativo di salvarla, sperando che non sia troppo tardi, in qual caso dovremmo accontentarci di vedere la stella di Natale sorgere nel cielo.

Come prendersi cura della Stella di Natale

La Stella di Natale non gradisce sbalzi di temperatura. Evita di metterla in un punto della casa dove arrivano spifferi d’aria, ad esempio sotto una finestra o accanto al camino. Allo stesso modo, non gradisce vivere in ambienti dove l’aria è molto secca.

La sua temperatura ideale si aggira dai 15 ai 22 gradi, ama gli ambienti molto luminosi, ma non gradisce la luce diretta.

Se desideri che la tua Stella di Natale splenda tutto l’inverno assicurati di non farle mancare la giusta acqua, specialmente durante il periodo di fioritura. Annaffiala con una piccola quantità d’acqua ma fai molta attenzione ai ristagni. Non deve esserci acqua stagnante nel sottovaso. Se ti assicurerai di mettere in pratica questi consigli la tua Stella di Natale illuminerà i tuoi interni per tutta la stagione!