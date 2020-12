Quando hai voglia di una crepe veloce non puoi far altro che dedicarti alla preparazione di questa ricetta davvero formidabile! Oggi infatti ti proponiamo la ricetta di una crepes veloce, leggera, buonissima pronta in soli 10 minuti.

Quando puoi preparare un dessert espresso, ideale per la colazione o per uno spuntino veloce e le crepes sono quelle che fanno apposta per te.

Da dove vengono le crepes?

Le crepes prendono il loro nome dal termine latino crispus, che significa ondulato, arricciato. In Italia oggi le crepes si chiamano anche crespelle. Il simbolo delle crepes ha davvero un valore importante, in passato, nella terra francese, indicava segno di amicizia ed alleanza.

Il 2 febbraio veniva festeggiata la ricorrenza della Candelora e le crepes erano il dolce tipico. Nel V sec. le crepes nacquero per sfamare dei pellegrini francesi arrivati stremati a Roma dopo il lungo cammino per arrivare a questa festa della tradizione. Fu il pontefice Gelasio ad ordinare agli chef papali di cucinare un piatto energico fatto con ingredienti basici come farina e uova. Queste iniziali piccole frittate saziarono gli affamati pellegrini e la ricetta si diffuse in tutto il paese come alimento rigenerativo per corpo e anima.

La ricetta delle crepes pronte in 10 minuti!

Queste crepes saranno impreziosite da frutta fresca ma questo non toglie che possono essere riempite con creme a scelta, tra cui ovviamente quella al cioccolato.

Per i tipi di frutta da scegliere potete lasciare libero spazio alla fantasia, dalle ciliegie alle pesche manca i frutti più invernali come le pere le mele insomma utilizzare tutta la frutta che preferite. Andiamo a scoprire i vari passaggi della ricetta per dar vita ad una crepes a regola d’arte.