La scienza ha una risposta per molte (tutte sarebbe impossibile) delle domande che ci poniamo ogni giorno: sai quanti partner dovresti avere? Ecco la risposta.

Ti è mai capitato di chiederti se esista un numero perfetto per quanto riguarda l’amore?

La scienza, come in ogni altro campo della nostra vita, ci viene in soccorso: la risposta è sì!

Secondo gli studiosi, infatti, c’è un numero giusto di partner che dovremmo avere nella vita: pronti a scoprire quale sia?

Quanti partner dovresti avere nella vita? Ecco la risposta della scienza

La risposta degli scienziati è abbastanza categorica: il numero perfetto di partner sessuali da avere nella vita esiste.

Curiosi di sapere quale sia?

Prima di dirvelo, una considerazione: questo numero è venuto fuori in seguito ad uno studio fatto in Inghilterra e prendendo in considerazione il portale di dating online “Illicit Enconteurs“.

Lo studio si basa sulla risposta di 1.000 persone, ovviamente maggiorenni, e fa una media del numero di partner che si sono incontrati prima di conoscere l’anima gemella.

“Illicit Enconteur” potrebbe essere messo alla stregua di Facebook Dating (se non lo conosci, qui ti spieghiamo di che si parla).

Vuol dire, quindi, che lo studio è poco attendibile?

Assolutamente no ma (c’è un ma) anche che non è l’unica verità possibile.

Si tratta semplicemente di un dato statistico: nessuno, quindi, deve sentirsi preso in causa, giudicato o, in qualche maniera, criticato.

Ma, insomma, bando alle ciance: siete curiosi di sapere quale sia il numero dei partner intimi che dovremmo avere prima di incontrare l’anima gemella?

La risposta degli scienziati è stata categoria: 10, a quanto pare, è il numero perfetto!

Stupefacente vero?

Le persone prese in esame dallo studio hanno dichiarato di aver avuto tra gli 8 ed i 12 partner sessuali prima di trovare l’uomo o la donna dei sogni.

La media di tutti questi numeri è arrivata ad un numero tondo bello pieno: 10, quindi, sarebbe il numero di partner sessuali che dovremmo avere nella vita prima di incontrare il nostro Principe (o Principessa?) Azzurro.

Sembrerebbe, infatti, che 10 (od intorno alle 10) relazioni che prevedano anche i rapporti intimi, sarebbe il momento nel quale siamo più consci e consapevoli di quello che desideriamo.

Chi ha avuto meno di 10 partner potrebbe essere ancora troppo inesperto: magari non conosce il punto L (ve ne abbiamo parlato qui) o non sa ancora cosa sono gli esercizi Kegel per migliorare il piacere intimo.

Insomma, chi ha avuto meno di dieci partner sessuali potrebbe rischiare di… essersi perso qualcosa!

Sopra i dieci, però, si rischia di far partire il meccanismo inverso: abbiamo provato talmente tanti tipi di relazioni intime e partner diversi che, adesso, non sappiamo più quello che vogliamo.

Il risultato?

Continuiamo a cercare senza capire quando giunge il momento di fermarsi.

Ovviamente queste sono considerazioni che valgono se applicate ai grandi numeri (probabilmente, niente è certo!) e non per i casi specifici e particolari.

Un grandissimo ruolo nelle relazioni sentimentali, infatti, è a sorpresa giocato dal tuo gruppo di amici del liceo: sai di cosa stiamo parlando?

A prescindere da questo, tutti abbiamo un percorso di vita unico e differente.

C’è chi incontra l’anima gemella al liceo, chi deve aspettare almeno fino ai 30 anni prima di incontrare qualcuno che gli piaccia davvero, chi rimane single e chi, invece, farebbe qualsiasi cosa per sposarsi il prima possibile.

Nessuno di noi sta sbagliando, sia ben chiaro.

Ognuno cerca di trovare la felicità nel mondo che gli risulta più semplice (ovviamente sempre senza mancare di rispetto a nessuno).

A quanto pare, comunque, se prendiamo in considerazione il piacere sessuale, la varietà dei giochi che si possono fare a letto e l’esperienza che si può acquisire in questo campo, pare proprio che i dieci partner bastino ed avanzino.

Ovviamente nessuno vi vieta di fare con questa informazione quello che volete.

Avete trovato l’amore molto prima del decimo partner? Oppure siete ancora alla ricerca? Oppure ancora non vi sembra di aver provato tutto quello che c’è da provare e non avete intenzione di fermarvi?

Non saremo di certo noi a dirvi che dovete, assolutamente, smettere la ricerca prima o dopo il partner numero 10!

Ora, però, la domanda rimane: chi di voi ha conosciuto il partner proprio al decimo contendente?