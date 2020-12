Oggi parliamo di come creare un outfit di lavoro per chi ha un fisico a mela: ecco tutti i suggerimenti e gli spunti per non sbagliare!

Anche tu fai parte della schiera di persone che passano ore ed ore di fronte allo specchio cercando di scegliere l’outfit per la giornata?

Tranquilla, in questo caso non si tratta di questione di fisico ma, semplicemente, di non avere le idee chiare riguardo quello che vogliamo indossare.

Ecco i consigli per creare un outfit di lavoro perfetto per te!

Fisico a mela: outfit di lavoro perfetti con questi cinque consigli

Se hai già letto il nostro articolo che parla di quali sono i capi perfetti per ogni forma del corpo, allora dovresti già sapere quali sono gli abiti migliori per te.

Avere un fisico a mela, infatti, vuol dire avere una forma rotonda e piena, con gambe e braccia più sottili.

Le spalle ed il punto vita hanno più o meno la stessa circonferenza.

Come ogni fisico, questa tipologia presenta pregi e difetti: oltre ai consigli su cosa scegliere per vestirti sempre al meglio oggi cerchiamo di capire come fare per vestirci quando siamo sul luogo di lavoro!

In questa guida ti parliamo di vestiti, di pantaloni e cinte, dei top perfetti per il tuo fisico ed, alla fine, troverai anche una lista di “cose assolutamente da non fare”.

Pronta per iniziare?

Look sul luogo di lavoro per i fisici a mela: quali abiti scegliere?

Partiamo dai vestiti: quali sono i capi migliori da scegliere se hai un fisico a mela?

I due che ti abbiamo proposto qui sopra sono il vero esempio di quali sono quelli che ti stanno alla perfezione.

Innanzitutto è meglio puntare su quelli a manica lunga o tre quarti: sono quelli migliori per esaltare le tue braccia sottili rispetto al busto!

Le maniche lunghe, però, diventano un’arma a doppio taglio soprattutto se scegli un colletto chiuso.

Per dare “movimento” alla tua figura, ti serve comprare abiti che creino un contrasto e lavorino su più piani.

Meglio scegliere maniche lunghe con una scollatura particolare oppure abiti a tre quarto con una chiusura a colletto.

Sul luogo di lavoro, un abito che arriva al ginocchio è perfetto!

Soprattutto se scegli delle tinte classiche, poi, non avrai bisogno di passare ore ed ore a decidere cosa indossare.

Usa la regola del tre per decidere quali colori vuoi nel tuo look, indossa l’abito, scegli scarpe ed accessori di una tonalità simile ed il gioco è fatto.

Magliette, top e camicie: come sceglierle?

Passiamo ora alle magliette ed alle camicie che ti stanno meglio e, soprattutto, che sono adatte per il luogo di lavoro!

Se ti sembra che ogni cosa ti stia male è perché, fino ad ora, non hai mai sentito parlare dello “sciancrato“!

Si tratta di un indumento molto aderente in vita che, nel tuo caso, è ottimo se abbinato ad una scollatura profonda.

Serve ad evidenziare un minimo il punto vita, stringendo al centro e lasciando che la forma del tuo corpo si allarghi dolcemente sulle spalle.

Usando top o camicette del genere puoi sfinare il busto, creando quel movimento che manca alla tua figura.

La scollatura scivola verso il punto più stretto (non preoccuparti, si tratta solo di una leggera arricciatura, non di una camicia di forza!) e tu ti senti più alta e meglio proporzionata.

Meglio di così, non si può! Basta magliette che ti fanno sentire un vero e proprio rettangolo!

Pantaloni e cinture: due elementi importantissimi per i fisici a mela

Sul luogo di lavoro, però, non puoi andare sempre e solo con un vestito.

Se vuoi evitare la gonna (nel tuo caso le longuette non vanno bene, hai bisogno di mini o di gonne particolari) puoi sempre ricorrere ai pantaloni.

Ma qual è il modello giusto per te?

La risposta è semplice: tutti i pantaloni… larghi!

Gli skinny jeans oppure quelli denominati flared (te ne avevamo parlato qui) ti aiutanto poco, mentre invece tutti i pantaloni a zampa, i mom jeans ed i pantaloni palazzo sono perfetti per te!

Se poi scegli di abbinare una cinta hai decisamente creato un look perfetto!

Puoi usare una tuta unica (no, non una di quelle da casa, come queste di cui ti abbiamo parlato qui) ma una delle jumpsuit che sono andate tantissimo negli ultimi anni!

Sul luogo di lavoro è perfetta, basta sceglierla di un colore sobrio ed elegante.

Una cinta in vita ti aiuterà a definire il punto vita e modellare meglio la forma del tuo corpo!

Se scegli, invece, un pantalone come i mom jeans od i pantaloni palazzo, vedrai che con i top che ti abbiamo consigliato sopra avrai già creato un outift perfetto.

Insomma, massimo risultato con il minimo sforzo!

Gli “assolutamente no” per il fisico a mela e l’outfit di lavoro

Infine, una piccola lista per orientarsi.

Abbiamo parlato della tipologia dei capi che puoi comprare e che ti sta benissimo, adesso è giunta l’ora di menzionare alcune (importantissime) limitazioni.