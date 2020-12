GF Vip choc: Maria Teresa Ruta molestata da un uomo famoso

Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione choc al GF Vip, rivelando di aver subito molestie da un uomo molto famoso.

Al GF Vip spesso i personaggi più amati del piccolo schermo riescono a mostrarsi sotto un’ottica diversa, raccontando alcuni episodi privati o inediti che entrano dritti al cuore del loro pubblico. E’ il caso di Maria Teresa Ruta, che nella casa più spiata d’Italia ha mostrato che dietro al sorriso che ha sempre sfoggiato durante il corso della sua carriera si è sempre celato un grande dolore.

Non di rado, infatti, ha rivelato di aver sofferto molto nel suo passato e qualche ora fa ha svelato un inedito retroscena della sua vita privata e lavorativa, raccontando ai suoi compagni di viaggio di aver subito molestie sul lavoro.

La conduttrice, infatti, che poco prima aveva consolato Selvaggia Roma, ha rivelato che in passato, nel 1991, le era stato proposto un programma molto importante ed era felicissima di poter accettare questo incarico. Peccato che la persona che gliel’abbia proposto volesse qualcosa di più di un semplice scambio lavorativo, in quanto l’avrebbe molestata chiedendo non solo prestazioni lavorative ma anche di altro tipo.

Maria Teresa Ruta ha confessato di essere stata vittima di molestie al GF Vip e la cosa che ha lasciato di più senza parole i suoi compagni di viaggio, e gli utenti della rete che hanno seguito il tutto, è stata la reazione del suo ex marito Amedeo Goria, quando lei gli ha raccontato il tutto.

Maria Teresa Ruta spiazza al GF Vip: la reazione di Amedeo Goria alla molestia

MTR e Giulia parlano di molestie sul lavoro. Manca la parte iniziale, in cui MTR racconta il suo episodio #GFVIP pic.twitter.com/shw86tzpOG — Alyssa (@SpiattyAlyssa) December 1, 2020

Maria Teresa Ruta ha raccontato ai suoi compagni di viaggio nel dettaglio cos’è successo con il personaggio famoso che l’ha molestata, senza ovviamente fare il nome del programma che lei avrebbe dovuto condurre, in quanto ha rivelato che se avesse fatto intendere a quale progetto era stata proposta si sarebbe subito intuito di chi stava parlando.

“Quando succedono delle cose del genere, bisogna sempre dire che cosai stai facendo e lasciami subito stare” ha esordito la conduttrice, prima di rivelare agli altri concorrenti l’episodio che ha visto lei protagonista di una molestia. “Una delle prime volte che mi è successo avevo 21 anni. Sono rimasta senza parole, ma sono riuscita ad andare via dicendo un secco no grazie” ha poi proseguito. “Un’altra volta, invece, mi è successo con un uomo molto importante, famoso, era il 1991, io avevo 31 anni e ci sono rimasta malissimo” ha confidato.

“Non posso dire il nome del programma a cui avrei dovuto prendere parte, altrimenti si capisce subito chi è quest’uomo“ ha aggiunto, incurante di essere stata la protagonista di una confessione choc a Pomeriggio 5. “Lui mi disse che avremmo parlato del programma in un secondo momento e che avrei dovuto lasciare la porta di camera mia aperta, così sarebbe potuto entrare per parlarne” ha poi raccontato. “Io faccio così, lascio la porta aperta e mi faccio trovare vestita. Lui entra e rimane sorpreso di vedermi così“ prosegue. “Mi chiede come mai io sia ancora vestita e subito dopo mi chiede di spogliarmi“ aggiunge.

“Quando gli dissi che ero sposata, lui mi guarda stranito, facendogli notare che questo non aveva alcuna influenza su quello che avrebbe voluto fare con me in questo momento” ha confidato spiazzata. “In quel momento non sapevo come comportarmi per uscire fuori, ma sono riuscita a salvarmi parlando di mia figlia“ ha continuato. “Lui, dopo che ho iniziato a parlare di Guenda, se ne è andato subito via” ha concluso per poi rivelare ai suoi compagni di viaggio che non appena tornata a casa ha raccontato tutto al suo ex marito Amedeo Goria, con cui all’epoca era sposata, e la sua reazione a tutta questa faccenda l’ha lasciata senza parole. Così come ha lasciato di stucco tutti coloro che hanno avuto modo di poter ascoltare questa seconda parte della sua confessione, che a tratti sembra essere peggio della prima.

“Non appena sono tornata a casa, ho subito raccontato quello che era successo ad Amedeo, ma lui non mi aveva detto che avevo fatto bene“ ha confidato Maria Teresa Ruta al GF Vip lasciando tutti senza parole. “Mi ha fatto presente che se avessi accettato quella proposta, considerato che si trattava di un lavoro importate, lui mi avrebbe capito“ ha sganciato la bomba sul suo ex marito, tra l’altro sua figlia Guenda Goria pensa che sia ancora innamorato di lei. “Lui mi ha detto che … va beh meglio che lascio perdere e non vado avanti“ ha poi aggiunto.

“La sua reazione mi scioccò, mi rimase senza parole” ha poi ripreso il discorso sul suo ex marito. “Lui non era per niente un uomo geloso, mi sottolineò che non aveva alcuna importanza se sarebbe successo soltanto una volta sola, soprattutto se dall’altra parte c’era in ballo un progetto importante come quello” ha concluso visibilmente senza parole nel ricordare quel momento. “Io gli dissi che ero spiazzata, io ero sua moglie ed avevamo pure una figlia” ha aggiunto. “Purtroppo a noi donne in questo ambiente capitano episodi del genere. Per carità, saranno anche la minoranza, ma ci sono uomini che fanno questo tipo di proposte indecenti a noi donne“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Maria Teresa Ruta ha subito molestie sul lavoro. Un episodio piuttosto grave che, come raccontato a lei stessa, che di recente è stata attaccata per aver criticato Lorella Cuccarini, non è stato nemmeno l’unico durante l’arco della sua carriera. Per questo motivo denunciare uomini di questo tipo, che promettono grossi progetti lavorativi in cambio di prestazioni di tipo carnali, devono essere subito denunciati. Per impedire che ciò non avvenga anche da altre donne, che avranno la sfortuna di incontrare sul loro cammino persone del genere, che sfruttano la loro posizione soltanto per soddisfare le loro stupide fantasie.