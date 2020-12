Selvaggia Roma, struggente confessione al GF Vip: “Volevo uccidermi”

Selvaggia Roma ha fatto una struggente confessione al Grande Fratello Vip, ammettendo di aver pensato di togliersi la vita.

Selvaggia Roma era partita come una bomba durante questa prima parte della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, mostrando subito il suo lato peperino ed aggressivo, non mandandole di certo a dire, forse anche esagerando, ad Elisabetta Gregoraci. In questi giorni, però, la concorrente sta mostrando inediti lati del suo carattere, sfumature più fragili che non aveva mai fatto vedere prima al pubblico che da anni la segue sui social.

Selvaggia ha parlato con Maria Teresa Ruta, che ieri ha fatto una confessione choc a Pomeriggio 5, del difficile rapporto con suo padre, che ha abbandonato lei e sua madre rifacendosi una vita che le escludeva totalmente dalla sua. Questo ha creato in lei non poche sofferenze, tant’è che ha confidato alla conduttrice di aver pensato di togliersi la vita soltanto per fargli dispetto.

“Io ho pensato di uccidermi soltanto per fargli provare i sensi di colpa” ha ammesso la concorrente tra le lacrime. Maria Teresa Ruta, in quel momento, non ha potuto fare altro che stringerla forte a sé, perché ogni parola sarebbe stata superflua e priva di senso. “Quello che tu fai per gli altri è bellissimo” ha confidato la Roma alla Ruta. “Sei una donna molto altruista” ha aggiunto, complimentandosi per il suo modo di approcciarsi alle persone.

Selvaggia Roma ha confidato di aver pensato al suicidio, ma fortunatamente non è mai arrivata a commettere un simile gesto.

Grande Fratello Vip: perché Selvaggia Roma ha cambiato nome

Selvaggia Roma ha confidato, anche se non è la prima volta che ne parla, della difficoltà provata da sua madre di provare a ricostruirsi una vita. In quanto ha scelto di dedicarsi totalmente a lei, a Selvaggia, senza ripartire da capo. Una scelta difficile e coraggiosa, soprattutto se si considera il contenuto culturale che stavano vivendo le due donne, quello della Tunisia.

“Mia madre ha scelto di non rifarsi una vita dopo che mio padre se n’era andato” ha confidato a cuore aperto. “Lei ha scelto di dedicarsi sempre a me, non ne voleva sapere di trovare un altro uomo” ha concluso, prima di confidare del gesto estremo che aveva intenzione di fare. “Non ne avevo mai parlato con nessuno prima d’ora“ ha poi proseguito facendosi coraggio. “Sono sempre stata una ragazza solitaria. Non ho mai avuto nemmeno un parente, eravamo sempre soltanto io e mia madre” ha ammesso per poi svelare perché ha scelto di cambiare nome.

“L’ho fatto perché volevo staccarmi dalla mia vita reale, quando mio padre se n’è andato sono stata costretta ad abbandonare tutto quello che avevo per iniziare a lavorare” ha concluso. “Con lui ho sempre avuto un pessimo rapporto, fino con il litigarci ogni volta” ha aggiunto Selvaggia Roma su suo padre.

Selvaggia Roma si è raccontata a cuore aperto al GF Vip, svelando un inedito lato del suo carattere che il pubblico aveva voglia di conoscere dietro la sua corazza aggressiva.