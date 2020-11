Maria Teresa Ruta ha continuato a parlare male di Lorella Cuccarini e i fan della conduttrice e ballerina non gliel’hanno perdonato.

Maria Teresa Ruta ha decisamente sostenuto la posizione di Alberto Matano quando si è trattato di commentare, all’interno della casa del Grande Fratello, l’ormai storico litigio tra Matano e Lorella Cuccarini.

In realtà un litigio vero e proprio non c’è mai stato, dal momento che Alberto Matano si è sempre ben guardato dallo scontrarsi direttamente con la collega, mantenendo un riservato “no comment”.

In pochissime occasioni il giornalista ha parlato della “querelle” nata tra i due al termine della loro collaborazione e, nella maggior parte dei casi, si è limitato a sottolineare l’insensatezza delle accuse della Cuccarini, che lo indicava come un egocentrico e un maschilista.

Maria Teresa Ruta ha detto pochissime parole sull’argomento, ma sono bastate a scatenare le proteste del web, che ha puntato il dito contro di lei e ha decisamente preso le difese di Lorella Cuccarini.

Maria Teresa Ruta: “Lorella Cuccarini ha fatto una cosa gravissima”

La critica di Maria Teresa Ruta a Lorella Cuccarini è stata principalmente di tipo professionale. La presentatrice ha infatti sostenuto che il comportamento di Lorella è stato gravissimo nei confronti del collega.

“Ha fatto una cosa grave, ha parlato male di Matano nell’ultima puntata del programma“ ha detto chiaramente la Ruta ai suoi coinquilini, gran parte dei quali conoscono perfettamente i meccanismi della televisione.

Proprio i meccanismi televisivi e tutti i complicati giochi di potere che stanno dietro all’assegnazione dei programmi sarebbero stati alla base del licenziamento della Cuccarini, relegata in uno studio adiacente a quello de La Vita in Diretta per condurre un altro programma “di ripiego”.

A sostenerlo per prima è stata Selvaggia Lucarelli, in un lungo post in cui affermava che la Cuccarini non aveva affatto il diritto di lamentarsi per il fatto di essere stata messa alla porta dalla RAI.

La teoria di Selvaggia Lucarelli a quanto pare è stata abbracciata anche dai molti ammiratori di Lorella Cuccarini, che hanno sostenuto la teoria dei “giochi di potere” anche sui social.

Secondo la schiera dei fan della Cuccarini, infatti, la scelta Rai di fare a meno di Lorella nella conduzione del programma è derivata esclusivamente dal fatto che la Cuccarini sia chiaramente schierata a destra a livello politico, e che non faccia parte dei personaggi di spettacolo che sostengono lo schieramento attualmente al potere.

“La Rai ha messo all’angolo la Cuccarini solo perché non è di sinistra e non è dei Cinquestelle, vergognatevi” ha scritto un utente, mentre altri hanno sottolineato la poca professionalità di Maria Teresa Ruta.

“Come ti permetti di giudicare? Chi sei tu per spargere altro veleno sulla Cuccarini?” ha chiesto provocatoriamente un altro utente, mentre altri ancora hanno sottolineato quanto siano “ridicoli” i balletti in cui la Ruta si esibisce ogni mattina all’interno della casa.

Non è la prima volta che, suo malgrado, Lorella Cuccarini è stata chiamata in causa dai concorrenti del Grande Fratello VIP. Tommaso Zorzi l’aveva già citata nei giorni scorsi (e anche stavolta non in maniera lusinghiera) per ricordare a tutti le posizioni politiche contro i gay che la Cuccarini ha sempre reso manifeste.

In merito alle (gravi) affermazioni di Zorzi la Cuccarini aveva deciso di prendere posizione pubblica, scrivendo sui propri canali social che si trattava di posizioni esclusivamente personali e di non essere affatto contro gli omosessuali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) in data: 10 Ott 2020 alle ore 10:29 PDT

Quale che sia la verità sulle motivazioni che hanno portato Lorella lontano da La Vita in Diretta, una cosa è certa: la conduttrice oggi si trova nella strana situazione di dover registrare un’ospitata accanto allo studio di Matano. La trasmissione che l’ha vista come ospite è Oggi è un Altro Giorno, il programma di Serena Bertone che non avrebbe potuto avere un titolo più indicato per descrivere il momento professionale che Lorella sta attraversando.