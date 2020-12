L’uso della smartphone è ormai diventato così frequente da estendersi anche ai pasti. Eppure, secondo la scienza, guardare il cellulare mentre si mangia può fare ingrassare. Scopriamo perché e come evitarlo.

Diciamocelo, lo smartphone è ormai diventato il nostro migliore amico. Ci accompagna in ogni momento della giornata, ci segue ovunque ed è con noi persino mentre mangiamo. Tenere il cellulare sul tavolo durante il pranzo o la cena è infatti un rituale a cui pochi riescono a resistere. Rituale che a quanto pare è dannoso per la linea. Almeno secondo la scienza.

Un recente studio, infatti, ha messo in evidenza come l’uso di alcuni dispositivi elettronici (smartphone in primis) sia causa dell’aumento di peso. Un problema che sorge per via di diversi fattori che entrano in gioco ogni qual volta invece che concentrarci su ciò che mangiamo o su chi abbiamo intorno, ci isoliamo fissando lo schermo del nostro cellulare.

Perché mangiare con lo smartphone accanto fa ingrassare

È vero, controllare i social o dare uno sguardo all’email mentre si mangia è un’abitudine che aiuta a rilassarsi (almeno apparentemente), a sentirsi meno soli e che, specie di questi tempi, fa compagnia durante i pasti.

Eppure, c’è più di una ragione per cui sarebbe meglio evitare. A confermarlo è uno studio condotto da due università americane e pubblicato sul Journal of nutrition. Studio attraverso il quale sono state analizzate le abitudini alimentari di circa 60 persone tra i 18 e i 28 anni e da cui è emerso che chi usava lo smartphone durante i pasti tendeva a mangiare di più.

I motivi per cui ciò avviene sono diversi e si possono riassumere così:

Si mangia in modo distratto senza gustarsi i pasti

Si tende a masticare più velocemente

Si prova stress a causa delle tante notifiche

A causa della distrazione costante non si riconosce il senso di sazietà

Si mangia più del dovuto per i motivi sopra indicati

Tutte cause che spingono a scegliere spesso alimenti sbagliati, a mangiare di più e a terminare il pasto senza quasi essersi resi conto di averlo consumato. Cosa che con il passare del tempo porta a prendere peso e, ovviamente, contrasta le diete.

Ovviamente, gli smartphone non sono l’unico problema. Anche guardare la tv può rappresentare (seppur in modo minore) una fonte di distrazione. E lo stesso vale anche per chi lavora davanti al pc.

In tal caso però, gli effetti tendono a cambiare da persona a persona. Se da un lato ci sono quelli che davanti al pc tendono a mangiare di più, dall’altro ci sono altri che sono così concentrati da dimenticarsi di mangiare. In ogni caso, resta a regola che per alimentarsi in modo sano, corretto e soddisfacente, andrebbero evitate queste forme di distrazione.

Come mangiare in modo da non prendere peso

Potrà sembrare strano ma una buona educazione alimentare è spesso il miglior modo per evitare di prendere peso e per godersi un pasto a tutto tondo. Basta infatti seguire alcune semplici regole per sentirsi più appagati e soddisfatti da ciò che si mangia. Vediamone alcune:

Mangiare senza distrazioni

Osservare il cibo e percepirne il profumo senza pensare ad altro

Masticare lentamente

Consumare pasti bilanciati

È vero, alcune sembrano prese dai consigli della nonna ma questo non significa che non siano ugualmente efficaci. Motivo in più per seguirle e per tornare a gustarsi i pasti in modo totale.

Scopri quali sono le cinque cose che rischi di perderti a causa dello smartphone.

Approcciarsi ai pasti in modo diverso può dare una prospettiva migliore degli stessi, aiutando a gustarseli con calma e lasciando alla tecnologia ed in particolare agli smartphone un giusto ruolo di contorno. Ideale per vivere più rilassati e ricettivi verso tutto ciò che ci sta intorno.