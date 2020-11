Guenda Goria a Pomeriggio 5 ha svelato che suo padre, Amedeo, secondo lei, è ancora innamorato di Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta, in maniera del tutto inconsapevole visto che è attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, è stata la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. Che cosa è successo?

Barbara d’Urso durante la puntata di oggi ha scelto di parlare del difficile rapporto tra genitori e figli, invitando, purtroppo in collegamento, anche Guenda Goria, che ha da poco abbandonato la casa più spiata d’Italia. Guenda ha confidato al pubblico di canale 5 di star man mano recuperando il rapporto con suo padre, visto che mentre lei era nella casa non ha speso parole gentili nei suoi confronti. Tutt’altro, visto che l’ha definita una persona bipolare.

Guenda però è andata oltre tutto questo e ha scelto di perdonarlo, affermando che ha scoperto un inedito lato di lui. Un lato dolce che con cui non aveva mai avuto di potersi imbattere. Barbara, durante il corso di questa confessione, ha concordato con la sua ospite, che ieri ha scoperto cosa pensa il suo ex Telemaco, dandole ragione però poi le ha fatto una domanda scomoda, una di quelle che tanto piacciono al pubblico che la segue: “Ma secondo te, tuo padre, è ancora innamorato di Maria Teresa da dopo il divorzio?”

La risposta di Guenda non è tardata ad arrivare e ha fatto chiarezza sul rapporto tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria a Pomeriggio 5.

Guenda del GF Vip fa chiarezza su Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Ieri a @domenicalive Amedeo Goria si è commosso guardando le immagini di Maria Teresa al #GFVIP Ma Patrizia Groppelli non ci crede… #Pomeriggio5 pic.twitter.com/2pB3ZdX8fl — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 16, 2020

Guenda Goria, senza alcun tipo di imbarazzo, ha svelato che secondo lei suo padre è ancora oggi innamorato di Maria Teresa Ruta del GF Vip. Quest’ultima, però, è bene ricordare, che da svariati anni, tantissimi, lei è legata ad un altro uomo, Antonio, e che quest’ultimo è particolarmente geloso del giornalista che nonostante il divorzio si fa sentire con una certa costanza.

“Secondo me, mio padre è ancora innamorato di lei“ ha rivelato Guenda, che è stata molto dura con Elisabetta Gregoraci, un po’ emozionata.

“Però lei ora sta con Antonio da molti anni e se non sbaglio lui è ancora molto geloso di tuo padre” ha prontamente osservato Barbara d’Urso, che ha fatto intendere che non le dispiacerebbe un ritorno di fiamma tra i due. Basti pensare che Maria Teresa, durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha più volte rivelato che la causa del suo divorzio con Amedeo Goria risiede proprio nelle eccessive scappatelle di lui, altrimenti non avrebbe mai scelto di interrompere il loro matrimonio. Sarà forse per questo motivo che Antonio, il nuovo compagno della Ruta, non apprezza gli scambi di telefonate tra i due? La conduttrice, tra l’altro, ha anche ammesso di aver provato a far nascere un sentimento di amicizia tra loro, ma c’è sempre stato un certo astio da parte del suo attuale compagno.

La dichiarazione di Guenda Goria a Pomeriggio 5 non avrà sicuramente aiutato la gelosia dell’uomo, che in qualche modo oggi ha avuto la conferma che l’ex marito della sua compagna, secondo quanto rivelato da sua figlia, sarebbe ancora innamorato di lei, rendendo ancora più lontana la possibilità che i due possano diventare buoni amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Dopo aver affrontato l’argomento, Barbara d’Urso ha chiesto a Guenda Goria se è a conoscenza di tutti i flirt di suo padre, visto che Maria Monsé, anche lei ospite di oggi a Pomeriggio Cinque, ha rivelato che il giornalista ci ha provato con lei mentre lavoravano insieme sul set di Annarè, il film di Gigi D’Alessio. “Sì, so che mio padre è un farfallone” ha replicato lei. “Ti sarebbe piaciuta Maria Monsé come matrigna?” ha chiesto poi divertita Barbara d’Urso. “Certo che sì, l’avrei accolta molto volentieri” ha replicato lei, anche se in studio hanno sospettato che la risposta data sia soltanto frutto della sua buona educazione e non perché provi una particolare stima nei confronti della sua soubrette. Maria Teresa Ruta del Grande Fratello Vip, in tutto questo, è bene precisare, che non ha mai dato alcun segno di sognare o volare un ritorno di fiamma con Amedeo Goria. Lei è felice al fianco del suo compagno e non potrebbe chiedere di meglio.