Pomeriggio 5, d’Urso imbarazzata: la confessione choc di Maria Teresa

Barbara d’Urso è rimasta senza parole a Pomeriggio 5 a causa di una confessione choc di Maria Teresa Ruta al GF Vip.

A Pomeriggio 5, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di oggi, non poteva mancare un collegamento, all’insaputa dei concorrenti, con il Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso, purtroppo o per fortuna, ogni volta che però si collega con i vipponi di Alfonso Signorini succede sempre qualche insolita gaffe. Di Quelle che la lasciano senza parole, ma che però tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo. Che cosa è successo questa volta?

La bella conduttrice partenopea, che è da poco diventata zia, si è collegata mentre Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio si stavano scambiando alcune confidenze intime, lasciando tutti senza parole, compresa lei che ha proseguito la diretta con un certo imbarazzo. Che cosa ha mai rivelato?

Maria Teresa Ruta ha confidato di aver fatto l’amore su un sarcofago e di essere quasi stata beccata durante l’atto in sé. La reazione degli opinionisti e della conduttrice non è difficile da immaginare, in quanto non si sarebbero di certo aspettati una confessione del genere nel corso di queste ore, facendo calare un certo imbarazzo negli studi di Pomeriggio 5.

Maria Teresa Ruta si confessa al GF Vip. Patrizia Rossetti a Pomeriggio 5: “Lo sapevo”

Maria Teresa Ruta non sapeva di essere in collegamento quando stava raccontando a Cristiano Malgioglio dell’incontro riavvicinato avvenuto con il suo compagno Roberto, con cui è impegnata da anni, non sapeva di certo di essere in collegamento con gli studi di Pomeriggio Cinque, rivelando dettagli intimi di quel mondo in diretta televisiva.

“Lui aveva i pantaloncini e li ha subito tirati su perché stava venendo gente” ha rivelato la conduttrice, che non sa ancora che il paroliere di Mina non è un ospite della casa ma un concorrente vero e proprio, tra il settimanale Chi ha svelato tutti i nuovi vipponi in arrivo nel programma. “Io avevo il kafka, quindi non ci ho messo niente a tirare su ed ad abbassare la veste“ ha aggiunto divertita, non sapendo di essere in collegamento con Barbara d’Urso, che ha subito chiesto a Patrizia Rossetti, grande amica della conduttrice, se lei fosse a conoscenza di questo bizzarro aneddoto.

“Sì, lo sapevo” ha prontamente risposto con il sorriso sulle labbra. “Ovviamente è accaduto con Roberto, il suo compagno di una vita, nel video ora non si è sentito, ma era con lui“ ci ha tenuto a precisare. “Me lo avevo già raccontato in passato“ ha concluso divertita, di fronte ad un’imbarazzata conduttrice, che di certo non si aspettava una cosa del genere, ma purtroppo doveva immaginarselo visto che ogni qual volta che si collega con la casa più spiata d’Italia succede qualcosa, come quando Patrizia De Blanck si spogliò in diretta.

Barbara d’Urso è rimasta senza parole a Pomeriggio 5, ma nonostante tutto, impossibile non ammetterlo, è rimasta divertita dalla confessione inaspettata di Maria Teresa Ruta al GF Vip.