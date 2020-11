Avete l’abitudine di andare a dormire senza struccarsi? Non è per va per nulla bene e sapete il perchè? Scopriamolo insieme.

Prendersi cura del viso è importante, è la parte del corpo che non andrebbe mai trascurata visto che è maggiormente esposta. Infatti basti pensare che in estate la pelle è esposta al sole quindi può essere predisposta alla secchezza. In inverno invece il freddo potrebbe mettere a dura prova la pelle seccandola e causando arrossamenti.

E’ opportuno “coccolare” la pelle del viso con una beauty routine detergendo quotidianamente applicando una crema giorno e notte. Ma c’è un abitudine errata che molte donne commettono conoscete quale è? La risposta è semplice, andare a dormire senza struccarsi. Cosa accade se diventa un abitudine frequente?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio inerente e soprattutto vi spiegheremo perchè è sbagliato non struccarsi la sera.

Struccare il viso: perchè è così importante

Al make up viso non si riesce mai a rinunciare, un alleato per le donne, non si può fare almeno, ci si vede più carine e soprattutto aiuta a nascondere qualche imperfezione.

Spesso accade che la sera ci si sente stanche e si va a dormire senza struccarsi. Ma il trucco va sempre tolto bene dal viso, non bisogna mai pensare lontanamente di andare a dormire senza struccarsi. Ma cosa accade se si lascia il trucco e si va a dormire?

Il trucco viso andrebbe tolto bene dal viso non solo dagli occhi ma anche dalle labbra, dovrebbe essere una buona abitudine. Se non si rimuove il trucco sul viso e si va a dormire la pelle del viso non si ringiovanisce. Infatti durante le ore notturne la pelle deve necessariamente rinnovarsi, altrimenti a lungo andare la pelle risulterà spenta, opaca e disidratata.

Le zone come la classica zona T e le guance possono diventare ruvide e secche al tatto. Il trucco viso non rimosso va ad ostruire i pori e di conseguenza potrebbe determinare la proliferazione di batteri determinando imperfezioni e formazione di brufoli.

Quindi adesso è abbastanza chiaro perchè è importante struccare il viso così la pelle respirerà e si rigenererà e inoltre non va dimenticato lo step successivo. La pelle del viso va idratata con prodotti specifici. Sicuramente in questo modo il collagene non si rovina e non si va incontro ad invecchiamento precoce. Ci sono errori che si commettono quotidianamente che possono far invecchiare prima il viso.

Il viso ben struccato e deterso mantiene la pelle giovane e luminosa, si rischia di andare incontro a problemi come:

arrossamento

prurito

irritazione

brufoli e punti neri

maggior rischio di congiuntiviti

Scopriamo come struccare bene il viso e quali errori si devono evitare.

Come struccare il viso bene: consigli utili

Il make up va rimosso bene e completamente, non devono rimanere residui sul viso, in questo modo la pelle si rigenererà e respirerà. Ecco gli step da seguire per eliminare ogni traccia di trucco dal viso.

Dovete scegliere il detergente struccante specifico per la pelle, iniziate dalle labbra, eliminate bene residui di rossetto. Scegliete prodotti delicati arricchiti con prodotti naturali che renderanno le labbra morbide e setose, come: olio di cocco e burro di Karitè.

Poi passate al resto del viso, basta mettere il detergente scelto su un dischetto di cotone e rimuovere bene ogni traccia di trucco. Procedete con movimenti circolari iniziate dall’interno del viso verso l’esterno, quindi dal naso per poi arrivare alle guance. Non dimenticate le zone come la fronte, mento e zigomi.

Si consiglia di passare più volte sul viso anche sostituendo i dischetti, fino a quando questo non sarà pulito. Dopo che ilo viso sarà ben pulito e deterso idratatela con la crema che nutre. Anche in questo caso scegliete quello adatto alla pelle. Se avete utilizzato il trucco waterproof dovete scegliere lo struccante specifico.

Quindi dopo aver letto e compreso attentamente evitate di andare a dormire se non avete rimosso per bene il make up.