La cantante di amici 20, Kika, ha sofferto di depressione: Maria De Filippi racconta il periodo buio della ragazza.

Maria De Filippi ha raccontato il periodo diffidile che ha affrontato la cantante Kika. Tutto è accaduto durante la puntata del pomeridiano di Amici 20, trasmessa su canale 5 il 28 novembre. La cantante che è entrata nella scuola più famosa d’Italia perchè voluta da Arisa, ha sostenuto l’esame per difendere la maglia.

L’esibizione di Kika è piaciuta tantissimo ad Arisa, ma non a Rudy Zerbi le cui critiche, però, sono state accettate da Kika che, non avendo mai potuto studiare canto, sta cercando d’imparare tutto dai suoi insegnanti. Maria De Filippi ha così colto l’occasione per raccontare non solo ai professori, ma anche al pubblico, il periodo della depressione che Kika ha affrontato in passato.

Kika e la depressione: il racconto in diretta ad Amici 20

A raccontare la depressione di Kika, con molto tatto, è stata Maria De Filippi che, dopo uno scontro tra Arisa e Rudy Zerbi sulle sue qualità, ha deciso di raccontare ciò che ha affrontato la cantante.

“Io ho ascoltato, guardando il quotidiano, una tua telefonata dove parlavi con qualcuno della tua famiglia e dove raccontavi che, facendo lezione, nel giro di una settimana, avevi avuto dei cambiamenti e quello che ti sarebbe dispiaciuto di più era di andartenere senza poter imparare“, ha raccontato Maria De Filippi.

“Io non ho mai avuto la possibilità di mettermi in gioco o di imparare perchè ho avuto tanti ostacoli nella mia vita, tante inscurezze”, ha aggiunto la cantante.

“E’ superato, quindi si può raccontare perchè è una cosa da cui fortunatamente si esce“, ha poi detto Maria De Filippi. “Lei ha avuto un periodo di forte depressione dove ha deciso di smettere di studiare ed è stata abbastanza immobile in casa. Poi, dopo un po’ di tempo, ha scelto di tirarsi su e di andare a lavorare. La musica l’ha sempre accompagnata in tutto questo periodo ed è anche stato il motivo per cui sei uscita dalla depressione”, ha aggiunto la conduttrice.

“Non vive in una famiglia particolarmente ricca e non ha mai potuto permettersi di andare a scuola di canto”, ha concluso la De Filippi ricevendo i ringraziamenti di Kika per l’occasione che le ha dato insieme a tutta la squadra di Amici.