Oggi scopriamo quali sono i cinque abbinamenti con le sneakers migliori. Come puoi indossare queste scarpe in modo elegante?

Se le hai sempre usate per andare a fare jogging è ora di ricrederti.

Le scarpe da ginnastica, infatti, hanno fatto un deciso ritorno sui nostri piedi e non come capo per il tempo libero o lo sport.

Ormai, infatti, sono richiestissime e tutti le indossano nella vita di tutti i giorni. Come fare, però, per indossarle senza commettere errori?

Ecco cinque abbinamenti per cinque occasioni con le scarpe da ginnastica.

Abbinamenti con le sneakers: ecco come puoi indossare le scarpe da ginnastica in ogni occasione

Quelle più in voga, soprattutto in questo momento, sono le sneakers di Alexander McQueen: le abbiamo viste ai piedi di tutte le star!

Se queste scarpe sono decisamente fuori la nostra portata (a meno non abbiate 425 euro da spendere), non preoccupatevi!

Le sneaker quest’anno, stanno andando alla grande e ci sono molte altre alternative (decisamente simili) su cui potete mettere le mani.

Per esempio, il modelli qui sotto, dell’Adidas è molto più abbordabili e molto simili. Potete provare questo modello, oppure scegliere la scarpa da ginnastica che preferite.

Ormai, infatti, sono state sdoganate e non si devono più indossare solo al parco mentre corriamo!

Se avete messo nel carrello le vostre scarpe da ginnastica oppure, da brave fashion victim ne possedete già il paio giusto è arrivato il momento di scoprire come abbinarle.

Certo, le sneakers possono essere usate per tutti i momenti di relax ed i look più casual: nascono appositamente per questo motivo!

Negli ultimi, però, le abbiamo viste veramente declinate in ogni occasione ed indossate sotto moltissimi look anche veramente molto eleganti!

Scopriamo cinque modi per abbinare le sneakers anche in inverno!

Look casual: ecco come Jennifer Lopez indossa le scarpe da ginnastica

“Jenny from the block” non è assolutamente immune al fascino di un paio di comode scarpe da ginnastica!

Oltre ai vestiti Versace ed agli outfit incredibili (non ultimo quello sfoggiato agli American Music Awards che potete trovare qui), Jennifer Lopez usa spesso e volentieri le sneakers nel quotidiano.

Un look casual ma al contempo elegante, che potete riproporre anche voi!

Insieme alle scarpe da ginnastica, infatti, vi basterà indossare il vostro paio di jeans preferito (questi sono skinny ma l’ultimo grido in fatto di moda sono quelli flared, qui ci sono tutti i nostri suggerimenti per indossarli) e un maglione over.

Insomma, il look casual è decisamente facile da creare, comodo da indossare ed estremamente stiloso!

Un cardigan over (qui c’è tutto quello che dovete sapere a riguardo), come quello di JLo, od un maglione-vestito completano l’outfit.

Sporty look: ecco come la comodità sposa le sneakers

Un altro must di questo inverno sono proprio loro: i pantaloni della tuta!

La tipologia di jogger (grigi e con gli elastici alle caviglie) è quella che sta decisamente spopolando di più negli ultimi tempi.

Quale occasione migliore, quindi, per abbinare la tuta anche alle sneakers?

Un outfit con scarpe da ginnastica e questa tuta si completa tranquillamente indossando sopra un maxi coat: se non ne avete ancora comprato uno, dovete sbrigarvi!

Il cappotto gigante, infatti, è uno dei cinque must have di questo inverno: clicca qui per scoprire tutti gli altri.

Gonna e scarpe da ginnastica: l’accostamento che non ti aspetti

La cosa migliore da fare quando abbiamo delle sneakers ai piedi è… cambiare completamente look!

Indossare scarpe da ginnastica con la gonna ti sembra un controsenso? Eppure, adesso, è il trend del momento!

L’importante è imparare la tecnica del mix&match!

Un elemento sportivo come le scarpe, abbinato ad una gonna romantica ed una giacca da uomo è in grado rivoluzionare, completamente, la tua figura!

Prova ad indossare le tue scarpe da ginnastica con una giacca da uomo, magari una di tweed di cui abbiamo già parlato qui, ed una gonna.

Se hai paura di avere freddo con un solo paio di calze velate qui c’è il trucco per indossarle anche d’inverno.

L’effetto è veramente assicurato!

Elegante con il tailleur e le sneakers anche per il luogo di lavoro!

Del tailleur da donna vi avevamo già parlato in questo articolo.

A quanto pare, infatti, il tailleur femminile è l’ultimo grido in fatto di moda: se già non lo avete comprato è giunta l’ora di correre ai ripari!

Invece di abbinarlo ad un paio di vertiginose scarpe con il tacco, comunque, il tailleur femminile funziona benissimo anche con le scarpe da ginnastica.

L’importante è che il vostro outfit sia di colori scuri (il nero, il grigio ed il blu navy, ad esempio, vanno benissimo).

La serietà della giacca e dei pantaloni viene spezzata dalla scarpa, contribuendo a creare un look elegante ma, al contempo, fresco e giovanile.

Se avete dubbi su come abbinare il blu navy qui trovate tutti i nostri consigli. Per il resto, preparatevi a fare faville alla vostra prossima riunione lavorativa!

Total black: ecco come enfatizzare ogni outfit con gli abbinamenti con le sneakers!

Se lo fa Mary Kate Olsen allora, decisamente, possiamo farlo anche noi!

Una delle due famose gemelle, infatti, adora le scarpe da ginnastica e le indossa ad ogni occasione!

In questo caso ha deciso di abbinarla ad un outfit total black e l’effetto è semplicemente spettacolare!

L’eleganza dei pantaloni e del cappotto, infatti, viene solo leggermente smorzata dalla scarpa da ginnastica.

L’effetto è un look casual ma che risulta comunque elegante e raffinato: per evitare di sembrare un becchino, comunque, meglio fare come Mary Kate e scegliere un paio di scarpe da ginnastica di un candido bianco.

Le famosissime Stan Smith dell’Adidas funzionano alla perfezione sotto pantaloni neri e larghi.

Provare per credere!

Ora conoscete il magico mondo delle scarpe da ginnastica a menadito e siete pronte per indossarle senza commettere più errori!

E voi? Quali sono i vostri abbinamenti con gli sneakers preferiti?