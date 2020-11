Aumentare le difese immunitarie in vista del Natale? Scopriamo come si può rafforzare il sistema immunitario così da non farsi trovare impreparate.

Arrivare in forma fisica perfetta a Natale è importante visto che si tenta a mangiare tanto e in modo sregolato. Manca solo un mese e purtroppo durante questo periodo ci si può ammalare spesso, quindi sarebbe importante fortificare il sistema immunitario.

Quindi è importante porre molto attenzione è importante rendere più forte il nostro sistema immunitario, ponendo attenzione all’alimentazione, non sempre occorrono gli integratori per fortificare il sistema.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come rafforzare il sistema immunitario prima del Natale.

Sistema immunitario: perchè è necessario rinforzarlo

Il sistema immunitario protegge l’organismo da batteri, virus, parassiti che entrano nell’organismo tramite ferite o aria inalata. Quindi un meccanismo di difesa che inizia in bocca per terminare nell’intestino. In questo periodo particolare in prossimità delle feste natalizie è importante fortificare il sistema immunitario così da proteggerci dai malanni di stagione. Si può anche senza assumere integratori ma facendo attenzione ai cibi da portare a tavola.

Già in bocca grazie alla saliva che svolge una funzione antimicrobica, si distruggono eventuali copri estranei. Nello stomaco invece c’è l’acido cloridrico, che distrugge ogni corpo estraneo che arriva nello stomaco. Ma se i batteri “cattivi” superano queste barriere, si troveranno di fronte i batteri buoni, presenti nel tratto dell’intestino, il colon. I batteri buoni sono i “probiotici”, quindi non c’è via di scampo per i batteri cattivi.

Chiedete il parere medico su cosa assumere per rafforzare il sistema immunitario, prima del Natale, saprà consigliarvi al meglio come fare.

Come rafforzare il sistema immunitario prima del Natale

Il sistema immunitario si può rinforzare seguendo una sana ed equilibrata alimentazione scegliendo alimenti mirati.

Tra gli alimenti da mangiare così da trovarsi in forma a Natale fortificando il sistema sono diversi ecco alcuni.

La frutta fresca e di stagione sono perfette da consumare giornalmente come mele, arance, banane, ricchi in vitamine e antiossidanti perfetti per proteggere l’organismo da agenti esterni. Ricordate che potete anche assumere tre porzioni al giorno, potete anche iniziare a colazione, con un succo di arancia senza aggiungere zucchero. Provate anche dei succhi fatti in casa, come pere e mele. I succhi sono un’alternativa a bevande come latte e the.

Sicuramente con l’arancia fate il pieno di vitamina C che vi protegge dai malanni di stagione. Anche i cereali come il grano saraceno, avena, farro e orzo, aiutano tantissimo il sistema immunitario. Infatti negli ultimi anni sono alimenti molto ricercati visto che si cerca di seguire un’alimentazione sana. I cereali contengono molte fibre, sali minerali e acidi grassi essenziali, tutti i nutrienti alleati del sistema immunitario.

Sostituite lo zucchero con il miele per dolcificare i vostri piatti, questo andrebbe fatto a prescindere perchè l’eccesso di zucchero non va per nulla bene, scopri il perchè.

Il miele scegliete quello biologico è un alimento antibatterico e un antimicrobico, perfetto in inverno anche in caso di malanni di stagione come tosse, aiuta tantissimo a placare la tosse, scoprite come preparare una bevanda.Non esagerate con le quantità.

Il cioccolato fondente con percentuale di cacao minimo di 70% è davvero utile al nostro organismo, rafforzando il sistema immunitario. Il cioccolato fondente apporta tantissimi benefici all’organismo. Un piccolo cubetto al giorno ne bastono poco per fare il pieno di antiossidanti.

Anche l’aglio è perfetto, ma è molto detestato da alcuni a causa dell’odore forte e sgradevole ma è un alimento importante un vero e proprio antibiotico naturale. E’ preferibile mangiarlo crudo utilizzatelo per condire piatti a base di pesce, verdure e carne.

Anche il kefir molto conosciuto ma poco presente sulle nostre tavole, poco presente nella nostra dieta, ma bisognerebbe invece iniziare a consumarlo regolarmente. Non solo rinforzerà il sistema immunitario, ma è un alleato dell’intestino in quanto aiuta a riequilibrare la flora intestinale, grazie ai fermenti lattici. Provate a bere ogni giorno e noterete la differenza.

I legumi svolgono un ruolo importante perchè apportano proteine che aiutano a stimolare la produzione di anticorpi, ne bastano 3 porzioni a settimana.

Alternate gli altri giorni della settimana con un brodo di pollo, che dovete preparare a casa, evitate quello confezionato. Il brodo di pollo è il classico rimedio delle nonne per reintegrare i liquidi persi e fortifica inoltre il sistema immunitario. Anche alimenti contenete omega 3 come il pesce azzurro, tonno e salmone. Non dovrebbero mai mancare nella dieta perchè sono acidi grassi che il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli. Anche i fermenti lattici che si trovano nello yogurt non solo riequilibrano la flora intestinale, ma migliorerà le difese immunitarie.

Quindi non è sempre necessario fare il pieno di integratori prima del Natale, ma scegliete gli alimenti salutari tra quelli elencati. Parlatene con il vostro nutrizionista che saprà sicuramente consigliarvi la meglio.

Adesso si che sapete come rafforzare il sistema immunitario prima del Natale.