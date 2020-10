Il succo d’arancia è ricco di proprietà salutari e dona svariati benefici all’organismo. Ecco perché andrebbe bevuto tutti i giorni.

Quando si parla di alimentazione e benessere, uno degli alimenti più gettonati è senza alcun dubbio il succo d’arancia, noto da sempre per il quantitativo di vitamina C e per le tante proprietà che lo rendono un vero toccasana per l’organismo.

I benefici che può dare un bicchiere di succo d’arancia sono infatti davvero tanti, alcuni dei quali ancora quasi del tutto sconosciuti. Noi di chedonna.it, quindi, oggi ve ne illustreremo alcuni tra i più importanti.

Succo d’arancia. Ecco perché andrebbe bevuto ogni giorno

Il succo dell’arancia contiene le proprietà del frutto in modo più concentrato, aumentandone così i benefici. Per questo motivo è una sana abitudine berlo a colazione o durante la giornata. Farlo consente infatti di fare il pieno di energia e di vitamina C, donando al contempo svariati benefici all’organismo. Usato da molti per prevenire gli stati influenzali, il succo d’arancia ha in realtà molte altre virtù. Scopriamone alcune:

Stimola il metabolismo. È uno stimolatore naturale del metabolismo basale.

Evita la comparsa di calcoli. Il succo d’arancia aiuta a depurare il sangue e a scogliere gli acidi, allontanando così il rischio di calcoli.

Regola l’apparato digerente aiutando la digestione contrastando la comparsa di ulcere.

Regola l’intestino. Bere del succo d’arancia aiuta a regolarizzare le funzioni intestinali portando chi soffre di diarrea o stitichezza ad una funzione più “normale”.

Normalizza gli zuccheri nel sangue. Oltre ad avere pochi zuccheri, il succo d’arancia regola i livelli di zucchero nel sangue, rivelandosi un ottimo aiuto per chi soffre di diabete.

È ottimo per le articolazioni. Bere ogni giorno il succo d’arancia aiuta a rendere più mobili le articolazioni, evitando la comparsa di dolore in chi soffre di artrite.

Contrasta l’invecchiamento. Il succo d’arancia ha grandi poteri antiossidanti e aiuta a sconfiggere i radicali liberi e ad ritardare il naturale processo di invecchiamento.

È ottimo per chi soffre di allergie. Aiuta a regolare il rilascio di istamina, rivelandosi un valido aiuto in caso di allergie respiratorie.

Come bere il succo d’arancia perfetto

Ora che abbiamo visto quali sono alcuni dei tanti benefici che arrivano dal bere il succo d’arancia ogni giorno, scopriamo come consumarlo nel modo corretto. Bere del semplice succo, infatti, non basta. Per prima cosa andrebbero banditi quelli già pronti.

Dal momento in cui viene spremuta, infatti, l’arancia inizia infatti a perdere parte dei suoi benefici. Per questo motivo, l’unico modo per assicurarsi di ottenere i vantaggi sopra elencati è indispensabile consumarla subito dopo averla spremuta. Ancor meglio se il succo viene estratto da arance di tipo biologico.

Ora che sappiamo come e perché è giusto bere il succo d’arancia, inserirlo nell’alimentazione di tutti i giorni sarà ancora più piacevole.

Attenzione, però, in caso di problemi di gastrite o di acidità di stomaco, prima di iniziare a berla è sempre meglio consultare il proprio medico curante.