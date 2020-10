Pelle grassa: quali sono gli alimenti da evitare e quelli benefici

Pelle grassa, scopriamo quali sono gli alimenti da evitare assolutamente e quali sono quelli che portano benefici a questa tipologia di epidermide. Dieta e bellezza sono strettamente collegate.

Noi siamo ciò che mangiamo dicevano i saggi e questo corrisponde alla verità, la nostra dieta influenza molto il nostro stato di salute e come vedremo anche la nostra bellezza, in particolare quella della pelle.

La pelle infatti si nutre, sia dell’acqua che beviamo ma anche degli alimenti che ingeriamo e nel caso della pelle grassa, esistono alcuni alimenti che se assunti vanno ad aumentare la produzione di sebo della pelle mentre altri aiutano a migliorarne l’aspetto. Scopriamo quali sono gli alimenti da evitare e quali da preferire se si ha la pelle grassa.

Pelle grassa: quali sono gli alimenti da evitare

Ci sono cibi che predispongono di più di altri la pelle grassa a produrre sebo e ad infiammarsi, per questo conoscere alla perfezione quali alimenti evitare se si ha la pelle grassa, sarà davvero utile per evitare dei peggioramenti, scopriamo quali sono gli alimenti non adatti a chi ha la pelle grassa:

Latticini

I latticini da alcune ricerche sembra innalzino i livelli di insulina nel sangue, ormone che può contribuire a creare uno stato infiammatorio della pelle grassa contribuendo a favorire la comparsa di brufoli e sebo.

L’Alcool

Gli alcolici non sono amici della pelle, poiché contribuiscono a peggiorare il suo stato di idratazione e di conseguenza a renderla più debole ed infiammata.

Il glucosio

Elevate quantità di zucchero assunte attraverso gli alimenti non è salutare per il corpo ma in particolare anche per la pelle. Nello specifico la presenza di un livello alto di glucosio nel sangue provocherebbe la produzione di un ormone che aumenterebbe la produzione di sebo.

Carni grasse e salumi

L’assunzione di carni grasse o lavorate come i salumi, contribuiscono alla produzione di sebo da parte del derma.

Pelle grassa: quali sono gli alimenti da preferire

Esistono poi degli alimenti molto benefici per la nostra salute ed in particolare per la salute e la bellezza della nostra pelle. Se si ha la pelle grassa, seguire una dieta sana contribuirà senza alcun dubbio a migliorarne l’aspetto. Ecco i cibi da preferire se si ha la pelle grassa:

Cereali integrali

Tutti i cereali integrali provocano una risposta insulinica più ridotta e contengono sostanze benefiche anche per la salute e la bellezza della pelle come i minerali e le vitamine.

Frutta secca

Consumare poca frutta secca, magari delle noci, ogni giorno aiuta la pelle ad assumere la quantità giusta di grassi omega-3 fondamentali per la pelle.

Legumi

Anche i legumi dovrebbero far parte della dieta settimanale di chi soffre di pelle grassa. Essi infatti agiscono direttamente sulla produzione di sebo controllandola.

Verdure

Le verdure sono un alimento ricco di fibre e per questo in grado anche di controllare la produzione di sebo della pelle.

Prendersi cura della bellezza della nostra pelle, vuol dire prendersi cura per prima cosa della nostra salute attraverso una sana alimentazione.