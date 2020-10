Trucco occhi 2020 Eyeliner: a chi sta bene, come applicarlo, prodotti, video

L’Eyeliner è uno dei makeup trend di stagione che dona femminilità allo sguardo, lo disegna e regala un fascino retrò. A chi sta bene, come applicarlo, i prodotti e i video tutorial.

L’Eyeliner è un cosmetico senza tempo, un vezzo a cui qualsiasi donna è sensibile e che ogni donna ha nel suo beauty, anche per lasciarlo inutilizzato per mesi senza saperlo applicare. Un trend che arriva dal passato e che si è evoluto con la storia delle donne, diventando protagonista ora assoluto, ora discreto ma incorniciando gli occhi in modo regale.

Scopriamo a chi sta bene l’eyeliner, il modo giusto di applicarlo, le varie tipologie di eyeliner e i video tutorials da seguire per imparare i segreti dei professionisti del makeup. La consacrazione di un prodotto di makeup che da solo riesce a rendere lo sguardo magnetico.

Trucco occhi 2020: Eyeliner, a chi sta bene

L’Eyeliner è un prodotto molto amato dalle donne di tutte le età, c’è persino chi lo adotta come makeup dalla giovane età fino alla maturità, chi ne ha fatto un’icona di stile, come la giornalista, scrittrice Oriana Fallaci e chi tenta ogni giorno di inseguire la linea perfetta ma con scarsi risultati. A quale tipologia di donna sta bene l’Eyeliner?

L’Eyeliner esalta la bellezza ed il fascino di ogni donna e può diventare il protagonista di makeup semplici da realizzare in pochi minuti al mattino, come essere il completamento di un makeup elaborato come lo smokyeye, che in questa stagione è soft e molto naturale.

Se ad ispirare il makeup è la linea naturale dell’occhio, l’eyeliner si adatta in modo magnifico ad ogni sguardo addirittura cambiandone le linee naturali con pochi tratti di colore. Questo cosmetico, tradizionalmente nero, si è evoluto vestendosi di colore e in questa stagione diventa marrone, blu e verde, evolvendosi in nuance fluo come l’arancio e il verde acido. Un cosmetico dunque alla portata di tutte le donne.

Trucco occhi 2020: quali tipologie di Eyeliner esistono e che prodotto preferire

L’Eyeliner è un cosmetico indispensabile nel beauty di una donna, fosse anche per tracciare una sottile linea sulla rima palpebrale, non può davvero mancare in nessun trucco occhi. Se la versione base è liquida e dotata di un pennellino fine e flessibile, esistono in commercio diverse tipologie di prodotto tra cui alcune più facili da applicare di altre.

L’Eyeliner liquido, quello classico e sempre attuale viene proposto da tutte le case cosmetiche dalla low cost all’alta profumeria. Richiede un poco di destrezza nell’applicazione ma dona risultati ineguagliabili, riuscendo a definire linee molto sottili.

Gli Eyeliner in penna con la punta di feltro, senza dubbio i più utilizzati dalle donne, permettono un’applicazione più agevole e precisa anche a chi non è molto pratica. Ne esistono di più o meno pigmentati ma riescono a disegnare le linee dell’occhio in modo perfetto.

L’Eyeliner in gel assicura un’applicazione a lunga tenuta ma richiede precisione nell’applicazione e quindi un poco di allenamento con il pennellino quasi sempre in dotazione con il prodotto acquistato.

Qualsiasi sia la vostra tipologia di Eyeliner preferito, necessiterà comunque di qualche esercizio davanti allo specchio per diventare in poco tempo il miglior alleato della vostra bellezza.

Eyeliner: i segreti per applicarlo in modo perfetto

Applicare l’Eyeliner richiede, come abbiamo detto, un poco di esercizio ma una volta acquisita la giusta manualità applicarlo sarà un vero ‘gioco da ragazze’. Esistono però dei piccoli segreti per poter applicare l’Eyeliner in modo più agevole e preciso, ecco quali.

La posizione

Per applicare l’Eyeliner in modo agevole, non si dovrà restare in piedi ma seduti davanti ad un piano su cui poggiare il gomito per mantenere la mano più ferma e stabile possibile.

Lo Specchio

L’Eyeliner andrà applicato essendo posizionate su un piano stabile ma con davanti uno specchio bello grande e possibilmente con la possibilità di ingrandimento immagine. In questo modo si potrà tenere sotto controllo ogni tratto di colore, anche quello più fine e vicino alle ciglia. Per poter poi applicare il prodotto in piccoli tratti, magari nell’angolo interno dell’occhio ci si potrà avvalere dell’aiuto di un piccolo specchio da borsetta per avvicinare l’immagine ancor di più allo sguardo.

Trucco occhi 2020: come applicare l’Eyeliner, i video tutorials

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorials da seguire in cui carpire tutti i segreti del mestiere per applicare l’Eyeliner in modo perfetto.



Non vi resta che posizionarvi davanti ad uno specchio armate di pazienza e magari accompagnate da un buon caffè!