Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati insieme undici anni ed hanno due figli, Jolanda e Leonardo. Gli artisti hanno un ottimo rapporto di amicizia e stima reciproche che prescinde dall’essere genitori. L’attrice è stata madrina alla Cresima della nipote dell’ex compagno.

Il ruolo di madrina della nipote Matilda, che ha ricevuto la Cresima domenica 22 novembre, Ambra lo ha preso seriamente e condiviso sui suoi social. La frase che ha fatto seguito alle foto è stata: “certe domeniche sono meglio di tanti lunedì… Cresima di Matilda con la sua madrina rock…”.

I fan vorrebbero rivedere Ambra e Renga insieme

Non è un segreto che gli ammiratori dell’attrice e presentatrice televisiva la vorrebbero ancora insieme al padre dei suoi figli. Ad ogni riavvicinamento dei due per motivi lavorativi, il web impazzisce. La grintosa Ambra ha inoltre da poco pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “InFame“, vi si è dedicata per due anni ed ora è impegnatissima nel tour promozionale.

Ha confessato di esser stata salvata dal disturbo alimentare della bulimia proprio dalla figlia, ve ne avevamo parlato alcuni giorni fa.

Durante la prima ondata di covid-19 che ha colpito soprattutto le città e provincie di Bergamo e Brescia, Ambra e Francesco (foto sotto) e Fabio Volo avevano collaborato alla campagna di raccolta fondi per Brescia: Sostieni Brescia, dona per la tua città, aiuta le famiglie. Erano sconvolti come tutti i lombardi nel suono incessante delle ambulanze durante l’isolamento in primavera.

Il cantante nato ad Udine, vive a Brescia da moltissimi anni. Dopo le esperienze in The Voice of Italy ed Amici, è giudice su Canale 5 di All Together Now, la musica è cambiata.

Ambra oggi è felice con l’ex calciatore ed allenatore di Milan e Juventus Massimiliano Allegri. La coppia, inseparabile dal primo incontro del 2017 a Torino, era intenzionata a convolare a nozze nell’estate 2019. Di comune accordo avevano cambiato idea ed i reali motivi non sono noti. Sono innamoratissimi, il resto importa poco.

Silvia Zanchi