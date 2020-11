Fabrizio Moro, regalo notturno ai fan prima di Canzoni d’amore nascoste

Regalo speciale di Fabrizio Moro ai fan prima di “Canzoni d’amore nascoste”: arriva la versione casalinga di Portami via.

Grande regalo di Fabrizio Moro ai fan prima della pubblicazione di “Canzoni d’amore raccolte”, fuori dalla mezzanotte del 20 giugno. In attesa delle prime reazioni dei fans, il cantautore romano ha pubblicato una versione casalinga di “Portami via”, uno dei suoi più grandi successi.

Dopo aver pubblicato il video come post sulla pagina Instagram, Fabrizio ha avvisato i fans di aver sbagliato nel condividerlo. L’intento del cantautore era pubblicare il video come storia. La versione casalinga di “Portami via”, così, è stata eliminata da Moro come post e condiviso, poi, come storia.

Il Fabrizio Moro così social, però, piace tantissimo ai fans e, in pochi minuti, il video di Portami via in versione casalinga e il commento del cantautore romano, sono diventati virali.

Fabrizio Moro e la versione casalinga di Portami via

Dopo aver dato appuntamento ai fans a mezzanotte per la pubblicazione della raccolta Canzoni d’amore nascoste, Fabrizio Moro ha fatto un altro regalo ai fan pubblicando un breve filmato in cui, seduto sul divano di casa, intona “Portami via” accompagnandosi con la chitarra.

Dopo averlo pubblicato come post, Fabrizio ha commentato: “Mi sono sbagliato. Dovevo fare la storia. Asspettate che lo levo”, ha scritto il cantautore romano che ha poi condiviso il medesimo video come storia.

In poco tempo, il commento, ma soprattutto la versione casalinga di Portami via sono diventati virali. Il brano, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 2017 e dedicato alla donna della sua vita, la figlia Anita, rappresenta il più grande successo del cantautore romano con quasi 70milioni di visualizzazioni suu You Tube.

Un regalo graditissimo quello che Moro ha fatto ai fans che, venerdì 20 novembre, potranno seguirlo in diretta straming sulla pagina di Imaginaction per la Milano Music Week durante la quale sarà intervistato da Paolo Giordano presentando in anteprima la raccolta Canzoni d’amore Nascoste, lanciata dal singolo Melodia di giugno e regalando ai fans qualche brano eseguito in acustico.