Elodie, una bomba a X Factor: il look da capogiro – Foto

Elodie stupisce tutti: sul palco di X Factor 2020 lascia tutti senza parole con un look da capogiro e una voce mozzafiato, foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Bellissima, con un abito corto, moderno e molto particolare, Elodie è saluta sul palco del quarto live di X Factor 2020 incantando tutti per la sua indiscutibile bellezza, ma soprattutto con la sua voce meravigliosa e la sua incredibile prescenza scenica.

Con i capelli sempre più lungi, un abito corto che le ha lasciato scoperte le gambe e uno sguardo sensuale e profondo, Elodie è salita sul palco del talent show di Sky regalando al pubblico sia un medley dei suoi successi che il duetto con Carl Brave sulle note del brano “Parli parli”.

Elodie superstar della musica italiana: da Amici ai maggiori palchi

La carriera di Elodie è partita dalla scuola di Amici. Era la quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi ed una già bravissima Elodie conquistò il secondo posto finale, ma soprattutto il cuore del pubblico.

Il suo percorso nella scuola di Amici fu intenso e la sua voce colpiì talmente tanto Fabrizio Moro, professore di canto di quell’edizione e che è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo Melodia di giugno, le regalò un capolavoro assoluto come “Un’altra vita”. Il brano, scritto da Fabrizio Moro e che lui stesso poi ha cantato a sua volta, ha ottneuto il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Da Amici, la carriera di Elodie ha spiccato il volo. Ha partecipato al Festival di Sanremo al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma Marrone ed è tornata a Sanremo nel 2020 con il brano Andromeda scritto da Mahmood e Dardust.

In mezzo tantissimi successi che hanno scalato le classifiche italiane come Nero Bali, brano che ha visto la partecipazione vocale di Michele Bravi e di Gué Pequeno; Pensare male per il quale ha collaborato con i The Kolors, Margarita sulle cui note ha duettato con Marracash, oggi il suo fidanzato e con cui ha sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 incantando tutti con l’abito firmato da Donatella Versace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)



In occasione del ventesimo anniversario della scuola di Amici, Elodie ha partecipato alla prima puntata di Amici 20 esibendosi con una cover e lasciando senza parole gli allievi della nuova classe di Amici.