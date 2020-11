Siccome la moda non dorme mai, capiamo cosa indossare a casa – ma anche fuori – per essere sempre elegantemente comode. I cinque modelli di pigiami must have dell’autunno inverno sono decisamente fashionable.

Vedere celebs passeggiare per la città indossando il pigiama (iperchic ovvio) è ormai la normalità. Lo scorso dicembre vi avevamo parlato della proposta da parte delle star di indossare il pigiama a Natale. Non fatevi ingannare dal look “appena scesa dal letto“. Gli accessori sono ben studiati ed il più delle volte “l’outfit notturno” è coordinato ad un tacco 15! È un po’ come il make-up “acqua e sapone” per intenderci.

Cinque brand per essere al top (anche) in pigiama

La tendenza di dare nuova vita al pigiama è stata lanciata dalle star d’oltreoceano svariati anni fa. Ha preso piede anche qui e, soprattutto in Instagram, se ne vedono davvero di tutti i colori. Il primo modello è un classico due pezzi in seta con abbottonatura frontale ed a sfoggiarlo per le vie di Manhattan è la testimonial di Intimissimi, l’attrice Sarah Jessica Parker (foto sopra).

Di seguito un altro marchio 100% italiano, per l’esattezza sardo, che propone a buon prezzo pigiami molto simpatici e di ottima fattura: Le Comari Sognatrici. Nelle foto sotto, due tra le proposte più belle del sito.

Il nome pigiama deriva dal persiano payjama, significa indumento per le gambe; furono però gli inglesi nell’Ottocento a diffonderlo nelle loro colonie prima e nel mondo poi. Per scoprire quale sia il tuo pigiama preferito basta guardare il nostro articolo/test.

Altra proposta, ma in una fascia di spesa inferiore, è quella di Noi di Notte, azienda campana nata negli anni Cinquanta che propone un capo in morbida ciniglia con fusciacca in vita con pantalone coordinato in black and white:

Olivia Von Halle, dopo esser stata luxury brand consultant e cinque anni di successo da stilista, ha aperto il suo primo store in Sloane Square a Londra nel 2016. Tra i modelli più richiesti c’è il pigiama Coco dal taglio straight e con dettaglio dell’orlo con ribattitura a contrasto (nella foto sotto) disponibile anche su Farfetch.com.

F.R.S., For Restless Sleepers (per chi ha il sonno irrequieto, per insonni) è una prestigiosa firma lombarda di accessori, pigiami, abiti e biancheria per la casa. Fa parte di una fascia luxury, quindi non per tutte, ma guardare e prendere spunto è gratis.

Alcune di noi, tra cui la sottoscritta, amano l’inverno a prescindere, per tutte le altre bisogna trovare dei vantaggi nella stagione più fredda dell’anno. Perché non iniziare con un pigiama nuovo da portare 24h/24h?

Silvia Zanchi