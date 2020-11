By

Fabrizio Moro torna con la raccolta “Canzoni d’amore nascoste”, fuori il 20 novembre. Ecco la tracklist: nove canzoni riarrangiate e 2 inediti.

L’attesa sta per finire per i fans di Fabrizio Moro. Il 20 novembre uscirà la raccolta “Canzoni d’amore nascoste”, nuovo lavoro del cantautore romano che ha raccolto nove vecchie canzoni, completamente riarrangiate più due inediti.

Un ritorno molto atteso dai fans che, negli scorsi giorni, ha svelato la copertina del nuovo album ponendo anche degli indovinelli ai fans sui vecchi brani che saranno presenti. Una tracklist davvero bella in cui hanno trovato spazio alcune delle più belle canzoni d’amore che ha scritto nel corso degli anni. Si va da brani scritti all’inizio della carriera come “Canzone giusta” dell’album Fabrizio Moro del 2000 a brani più recenti come “Intanto”, canzone contenuta nell’album “Pace” del 2017.

La tracklist del nuovo album di Fabrizio Moro “Canzoni d’amore nascoste”

L’album “Canzoni d’amore nascoste” sarà disponibile dal 20 novembre, ma è già possibile preordinarlo sulle piattoforme autorizzate sia in streaming (cliccate qui) che per avere la propria copia di cd e vinile. Un album molto attesa dai fans del cantautore romano che aveva annunciato la sua pubblicazione mesi fa quando, lo scorso 22 maggio, ha lanciato la nuova versione de Il senso di ogni cosa, brano pubblicato per la prima volta nel 2010.

Oltre a Il senso di ogni cosa, ci sono altre otto canzoni amatissime dal popolo del Moro come L’ullusione che rappresenta una delle tante sorprese e il capolavoro Melodia di giugno che potrebbe essere il primo singolo estratto. Negli scorsi giorni, inoltre, il cantautore romano ha annunciato la fine della registrazione del videoclip che dovrebbe accompagnare il primo brano con cui lancerà Canzoni d’amore nascoste e che ha girato insieme all’amico Alessio De Leonardis, regista con cui lavorerà anche al suo primo film “Ghiaccio”.

Visualizza questo post su Instagram Grazie ragazzi….videoclip chiuso, @delealessio te che dici?? #canzonidamorenascoste Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: 7 Nov 2020 alle ore 1:33 PST

Ecco la tracklist:

Il senso di ogni cosa ( Ancora Barabba, 2010)

( 2010) Melodia di giugno ( Ancora Barabba, 2010)

( 2010) Nun c’ho niente (Inedito)

(Inedito) Voglio stare con te (Inedito)

(Inedito) Sangue nelle vene ( Ancora Barabba, 2010)

( 2010) Intanto ( Pace, 2017)

( 2017) Domani ( Domani, 2008)

( 2008) L’illusione (sempre w l’amore) ft. Febo

Non è la stessa cosa ( Pensa , 2007)

( , 2007) Canzone giusta ( Fabrizio Moro , 2000)

( , 2000) 21 anni (Pensa, 2007)

L’attesa, dunque, tra i fans del Moro è alle stelle. Il 30 novembre, inoltre, il cantautore romano presenterà “Canzoni d’amore nascoste” su Radio 105 all’interno del programma di Max Brigante “105MicasaLive”.