Selvaggia Roma ed Enock Barwuah hanno avuto un flirt prima del Grande Fratello Vip? A rompere il silenzio è la fidanzata di lui.

Selvaggia Roma è entrata soltanto da qualche giorno nella casa più spiata d’Italia, ma è riuscita a stravolgere tutti gli equilibri del Grande Fratello Vip. La concorrente, non appena fatto il suo ingresso, ha rivelato di aver avuto un flirt sia con Pierpaolo Pretelli sia con Enock Barwuah, entrambi però hanno negato ogni cosa.

Con il primo nome citato il problema non si pone, visto che è single, con il secondo invece la situazione cambia visto che la concorrente ha insinuato che si sarebbero baciati e che lui l’abbia invitata a trascorrere una notte di passione in albergo quando era già felicemente fidanzato con Giorgia Migliorati.

La giovane non aveva mai detto cosa ne pensava di tutta questa storia, fatta eccezione per aver usato una citazione di Giulia De Lellis, ma questa volta ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto attraverso un’inedita intervista al settimanale Chi rivelando che lei prima di essere la fidanzata del concorrente era sua amica e che quindi era a conoscenza del loro incontro quest’estate.

Giorgia ha rotto il silenzio su Enock e Selvaggia Roma, raccontando la sua versione della storia.

Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock, su Selvaggia Roma: “Si è intrufolata”

Giorgia Migliorati, come anticipato, ci ha tenuto a raccontare la sua versione della storia. La giovane è totalmente dalla parte del suo fidanzato Enock Barwuah e non crede assolutamente alle parole di Selvaggia Roma, su cui sono spuntati numerosi retroscena sul suo conto riguardanti a prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ci tengo a precisare che prima di essere la sua fidanzata, ero una sua amica” ha subito chiarito Giorgia per evitare ogni possibile incomprensione. “Enock si è sempre confidato con me e parlavamo un po’ di tutto” ha aggiunto. “Manco a farlo apposta, Selvaggia un giorno è stata anche uno degli argomenti dei nostri discorsi, quindi ci tengo a confermarlo che sì: sapevo tutto di loro due“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Sapevo che si conoscevano che si fossero scambiati qualche messaggi. Questo è avvenuto prima che io e lui decidessimo di iniziare la nostra storia d’amore“ ha dichiarato, smontando quindi ogni possibile ipotesi di tradimento da parte del concorrente, che è stato difeso da Mario Balotelli.

“Ero già a conoscenza da tempo della serie di messaggi che si sono scambiati perché lui me ne aveva già parlato in amicizia, chiedendomi anche dei consigli su come comportarsi” ha proseguito poi Giorgia Migliorati, la fidanzata di Enock del GF Vip. “Ci tengo a precisare, dunque, che il passato del mio fidanzato non inciderà in alcun modo la nostra attuale relazione” ha chiarito, tranquillizzando in qualche modo il suo compagno qualora Alfonso Signorini scelga di mostrargli in diretta questa dichiarazioni rilasciate sul giornale da lui diretto.

“Enock è una persona molto buona e non metterebbe mai in mezzo altre persone“ ha poi chiarito, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal suo compagno lunedì scorso in diretta, quando ha affermato che non era stata lui ad invitarla in albergo ma un suo amico di cui ha preferito non voler fare il nome.

“Lui non ha intenzione di parlare male di nessuno, nemmeno di Selvaggia nonostante ne abbia tutto il diritto visto che lei non fa altro che muovere accuse nei suoi confronti” ha proseguito. “Tutto quello che è successo è una serata in compagnia ed una serie di messaggi di cui era totalmente al concorrente” ha aggiunto. “Invece, il bacio tra di loro non c’è mai stato così come nemmeno l’invito in albergo da parte del mio fidanzato“ ha tuonato lei contro Selvaggia Roma, che recentemente è stata anche smascherata dal fratello di Pierpaolo Pretelli.

“Enock è un ragazzo che ama giocare, ridere e scherzare con tutti” ha spiegato Giorgio. “Si comporta sempre in modo cordiale ed è gentile con tutti quanti. Mi rendo conto che a volte questo suo atteggiamento possa essere frainteso in qualche modo, ma è un ragazzo provo di malizia“ ha dichiarato per poi raccontare la sua versione su quanto è successo durante quella famosa sera in discoteca. “Durante il corso di quest’estate, lui si trovava a Roma con alcuni amici ed una sera hanno scelto di svagarsi un po’ andando a ballare” ha esordito. “Selvaggia si è aggiunta al suo tavolo con altri suoi amici ed Enock quella notte è stato malissimo. E’ rimasto seduto al suo tavolo e a fine serata ha scelto di tornare in Hotel” ha spiegato. “Il giorno dopo mi ha chiamata raccontandomi cos’era successo la sera prima e mi ricordo benissimo che nominò Selvaggia, dicendomi che si era ‘intrufolata’ al suo tavolo“ ha ammesso, raccontando un particolare in più su quella notte.

Giorgia Migliorati ha voluto dare anche un consiglio a Selvaggia Roma al GF Vip, osservando che forse sarebbe meglio concentrare il suo percorso sulla sua personalità e su quello che ha da dare all’interno della casa più spiata d’Italia piuttosto che concentrarsi sui gossip e i presunti flirt avvenuti prima dell’inizio di questa quinta edizione del reality show di canale 5.

“Da donna vorrei consigliarle di mettersi in luce per le sue doti e per le sue qualità” ha consigliato la compagna di Enock. “In modo tale da poter raggiungere un certo obiettivo soltanto con le sue forze, dimostrando a tutti di essere una bella persona” ha concluso per poi parlare anche del rapporto che si è creato tra il suo fidanzato e Giulia Salemi, che ha recentemente discusso con Patrizia De Blanck. “Lei mi sta molto simpatica, mi piace tanto. Anche se sono molto dispiaciuta che il loro rapporto si sia un po’ freddato” ha ammesso. “Giulia è una ragazza molto intelligente e genuina, basti pensare soltanto che in poco tempo è riuscita a creare un bel rapporto con Enock e lui è davvero una persona molto diffidente” ha concluso. “Tra loro non credo ci sia alcun tipo di malizia, ma semplicemente una bellissima amicizia. Tutto qui”.

