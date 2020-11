Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi: il motivo è assurdo

Patrizia De Blanck si scaglia contro Giulia Salemi: duro attacco durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma il motivo è assurdo.

Patrizia De Blanck si è scagliata pesantemente contro Giulia Salemi, rea di averla nominata dopo una sola settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Finita al televoto con Francesco Oppini, dopo la puntata con Alfonso Signorini, la contessa ha immediatamente chiesto alle sue coinquiline chi l’avesse nominata.

A confessare di aver fatto il suo nome sono state Giulia Salemi e Adua De Vesco contro cui si è scagliata duramente annunciando di non voler più avere a che fare con loro. La contessa che, mentre usciva dal confessionale dopo aver nominato Dayane Mello ha confessato ad Adua Del Vesco di non aver fatto il suo nome, non ha gradito le nomination delle giovani concorrenti tirando fuori tutta la propria rabbia in piena notte.

Patrizia De Blanck, duro sfogo contro Giulia Salemi e Adua Del Vesco: “Depennate definitivamente”

La prima volta al televoto non si dimentica e così Patrizia De Blanck ha attaccato pesantemente Giulia Salemi, rea di averla mandata in nomination pur non conoscendola ancora bene.

“La prima che arriva dopo due mesi che sto qua mi nomina. Vattene, non ti avvicinare” – ha sbottato in cucina sotto lo sguardo sbigottito di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando con cui ha discusso animatamente.

“Stai lontana da me. La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere. Dopo due mesi che sono qui dentro, capisco se mi nominano gli altri con cui sono stata, ma lei? Allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio sapere manco come ti chiami, non voglio sapere chi sei”, ha aggiunto una furiosa contessa mentre Giulia Salemi tentava di farle capire il motivo della sua nomination.

“Non parlare con me. Non me ne frega niente, puoi dire quello che ti pare”, ha detto ancora e riferendosi anche ad Adua Del Vesco ha aggiunto – “Tu sei un’altra. Cancellate il mio nome dalle vostre cose, perché io non vi parlerò mai più. Depennate definitivamente, dopo due mesi questa è arrivata da dieci giorni e mi nomina”.

La terza persona che ha nominato la De Blanck è stata Stefania Orlando che ha deciso di aspettare per confessarle il tutto. Come reagirà la contessa quando scoprirà che a mandarla al televoto è stata anche la Orlando?