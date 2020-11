Un menu per il pranzo di Natale con ricette adatte al gruppo sanguigno ‘0’. Tante ricette dagli antipasti al dolce che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Se siete degli affezionati della dieta del gruppo sanguigno ed in particolare del gruppo ‘0’ non perdere queste gustose ricette per il pranzo di Natale 2020. Un menu completo dall’antipasto ai dolci con ricette gustose, semplici da preparare e che piaceranno anche a chi non segue questo tipo di alimentazione in modo specifico.

Antipasti, primi piatti, secondi, contorni e dolci preparati con ingredienti adatti alle persone di gruppo ‘0’ che daranno la possibilità di gustare per la prima volta sapori nuovi, come quelli del grano saraceno, della quinoa o della pasta di legumi.

Scopriremo inoltre delle idee carine per poter apparecchiare una bellissima tavola per il pranzo di Natale 2020 sui toni dell’oro e del bianco.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti per il gruppo ‘0’

Gli antipasti adatti per il gruppo ‘0’ saranno molto gustosi. I latticini sono sconsigliati per le persone con gruppo sanguigno ‘0’, ma i formaggi di capra sono tra gli alimenti ‘neutri’ che possono essere saltuariamente tollerati.

Focaccia rustica di grano saraceno

Una gustosissima focaccia rustica di grano saraceno perfetta per accompagnare delle verdure consentite o dei salumi consentiti.

Antipasto di bresaola e formaggio caprino

Degli appetitosi involtini di bresaola e formaggio caprino che conquisteranno il palato al primo assaggio.

Humus di ceci

Un Humus di ceci dal sapore unico e semplice da preparare, perfetto da gustare con la focaccia di grano saraceno.

Fagioli al fiasco

I fagioli cannellini sono uno dei legumi consentiti, addirittura protagonisti di colazioni salate nella dieta per il gruppo ‘0’. Ecco come prepararli per uno sfizioso antipasto.