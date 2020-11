Stefania Orlando scoppia a piangere dopo un litigio con la contessa Patrizia De Blanck. “Non me ne frega niente, andassero tutti a fan***o”.

Stefania Orlando scoppia a piangere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un litigio con la contessa Patrizia De Blanck. In pochi minuti, nella casa di Cinecittà, è scoppiato il finimondo. Mentre in cucina si stava preparando il pranzo, Stefania Orlando è rientrata dal giardino in lacrime scagliandosi contro Patrizia De Blanck, rea di averle risposto male. La Orlando, amareggiata, si è rifugiata in camera da letto dove è stata consolata da Adua Del Vesco e, successivamente, da Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando piange al GF Vip dopo la lite con Patrizia De Blanck

Amaro sfogo di Stefania Orlando contro Patrizia De Blanck, rea di aver usato un pretesto per attaccarla e avere così il motivo per nominarla.

“La Contessa ogni volta deve rispondere male! Cos’è successo? Ma niente, non le ho detto niente! Mo mi vado a mettere in camera e non esco più, così almeno non succede niente”. A me non frega niente, ma facesse quello che vuole. Che davvero? Cercava un motivo per nominarmi? Non è la prima volta che reagisce così, sono stanca. Mi dispiace anche perchè poi sembra che le manco di rispetto. Dopo un po’ una si rompe le pa**e. Ha sempre quella parolina acida. Se l’avesse fatto uno di noi…Invece no, è la contessa”, è esplosa Stefania Orlando in lacrime rifugiandosi in camera.

In camera, Stefania Orlando che nei giorni scorsi aveva litigato con Elisabetta Gregoraci, è stata raggiunta da Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi che l’hanno consolata. Maria Teresa Ruta, invece, ha cercato di sdrammatizzare la situazione.

“Le ho semplicemente detto ‘So che Maria Teresa ti fa i capelli oggi’. Lei con le sue solite risposte che ti gelano. Io sono rimasta zitta. Poi è arrivata Maria Teresa e lì ha cominciato a raccontare a modo suo. Lì mi sono inc****ta dicendo che tanto la sentivo. A me ste cose danno fastidio. Lei subito a coprire. Ma non le ho detto nulla! Andassero tutti a fan***o! Non è che uno può perdonare solo perché è la Contessa”, ha aggiunto la Orlando che ha poi deciso di fare un passo verso la De Blanck andando a chiederle scusa.



Quest’ultima, dopo averle accettate, ha chiarito di non cercare alcun pretesto per nominarla. “Ma non devi fare così, accetto le scuse, ma ti assicuro che io se ti volessi nominare te lo direi in faccia”, ha concluso la contessa.