La riconosci? A 55 anni è la più amata dagli italiani

Oggi, a 55 anni, resta la più amata dagli italiani ed è diventata la nuova insegnante della scuola più famosa d’Italia. Hai capito chi è?

Oggi è la donna più amata dagli italiani. Ha debuttato in tv quando era giovanissima incollando davanti ai teleschermi venti milioni di telespettatori. Con una carriera ultratrentennale alle spalle, è entrata nel cuore del pubblico per il suo talento, eleganza e grazia.

Il suo sorriso ha bucato lo schermo e, ancora oggi, resta una delle donne più belle. Raffinata, semplice, con un talento straordinario che le ha permesso di avere una brillante carriera prima come ballerina e poi come showgirl e conduttrice, ha deciso di mettere la propria esperienza a disposizione dei giovani talenti che sperano di poter avere un futuro nel mondo dello spettacolo.

A 55 anni si è tuffata con grandissimo entusiasmo in una nuova avventura diventando una professoressa. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ballerina, showgirl e conduttrice: dopo 30 anni è sempre la più amata dagli italiani

Nata nella periferia romana la notte di San Lorenzo, a 9 anni comincia a studiare danza sognando di seguire le orme del suo idolo Carla Fracci. Un sogno che, inizialmente, le viene spezzato da una bocciatura. A 12 anni sostiene l’esame per entrare all’Accademia Nazionale di danza, ma viene bocciata.

Quella bocciatura sarà la spinta per migliorare, studiare ancora e lavorare duramente per trasformare quel sogno in realtà. Passano otto anni da quella bocciatura e a 20 anni debutta in televisione incollando immediatamente milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e diventando la più amata dagli italiani.

La sua energia, la sua voglia, il suo sorriso rassicurante e la semplicità con cui si è sempre presentata al pubblico sono stati gli ingredienti del suo successo. Non si è mai fermata e, dopo aver danzato per anni, si è trasformata prima in showgirl e poi in conduttrice.

Lei è proprio Lorella Cuccarini, nuova insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Un’esperienza nuova e che ha accolto con gioia e un pizzico d’emozione.

“La chiamata di Maria è arrivata come una carezza…⁣

Sono molto felice di festeggiare con “” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita. ⁣

Forse non ero tecnicamente la più brava, ma ho avuto la mentalità e la determinazione per arrivare, migliorare e durare nel tempo.

Tutto quello che sono e che ho imparato, lo metterò a loro disposizione (insieme ad una squadra fantastica di professionisti che mi aiuteranno nelle lezioni e nelle coreografie)”, ha scritto sui social annunciando la sua presenza ad Amici 20 che ha aperto i battenti con la formazione della nuova classe.

Accanto alle colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini è pronta a trasformare delle aspiranti ballerine in vere artiste. Il suo arrivo nella scuola più famosa d’Italia ha già convinto tutti.