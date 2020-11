Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, a Pomeriggio 5 ha fatto una rivelazione choc, come ama chiamarle la d’Urso, su Selvaggia Roma.

A Pomeriggio 5, la padrona di casa non poteva di certo non parlare di quanto accaduto durante la diretta di ieri al Grande Fratello Vip nel suo talk dedicato alla cronaca rosa.

Tra gli ospiti in studio non poteva di certo mancare Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, che ci ha tenuto a fare chiarezza in merito all’atteggiamento assunto da Selvaggia Roma. Quest’ultima, infatti, in un primo momento si è definita un’amica speciale dell’ex velino moro, asserendo in un primo momento che c’è stata una storia tra loro e poi soltanto un bacio, smentito tra l’altro anche dal diretto interessato, risultando poco credibile agli occhi del pubblico da casa che si chiedono chi tra i due stia effettivamente mentendo. A fare chiarezza ci ha pensato, per quanto possibile, direbbe l’ospite di Barbara d’Urso.

Il fratello di Pierpaolo ha smascherato Selvaggia Roma a Pomeriggio 5, non solo pubblicando le loro conversazioni private, ma anche rivelato che quest’ultima ci avrebbe provato pure con lui.

Giulio Pretelli a Pomeriggio 5: la confessione su Selvaggia Roma

“Selvaggia Roma ci ha provato anche con me”

Giulio Pretelli in un primo momento non voleva rivelare questo dettaglio a Pomeriggio Cinque, ma è stato Giovanni Ciacci ad invogliarlo a parlare, in quanto gli aveva confidato il tutto poco prima della diretta.

In studio, oltre a loro, c’era anche un’amica di Selvaggia Roma, che poche ore fa ha raccontato il suo tragico passato, Luce, che sembrerebbe non credere alle parole del giovane Pretelli o non gli ha dato il giusto peso che lui ha dato. Gli altri opinionisti, però, hanno osservato come sia alquanto bizzarro che la concorrente ci abbia provato, o abbia avuto dei brevi flirt, con un po’ dei suoi compagni di viaggio. In quanto oltre a Pierpaolo e suo fratello, ci sarebbe anche Enock. Ed anche lui, come loro, ha smentito aver avuto un qualcosa con lei.

Selvaggia Roma sta mentendo al GF Vip o ha utilizzato questi ragazzi per avere maggiore spazio nelle dinamiche del programma? Basti pensare che anche Mercedesz Henger ha svelato un inedito retroscena tra lei e il suo fidanzato.

Giulio Pretelli a Pomeriggio 5 sembra essere più determinato che mai a voler far venire fuori la verità, in quanto non ritiene giusto che si diffondano notizia non vere sul conto di suo fratello.