GF Vip, Enock conferma la versione di Selvaggia: “Ci sono le prove”

Dopo la lite al GF Vip tra Enock e Selvaggia Roma, lui ha confermato la versione di lei ammettendo che ci sono anche le prove.

Al GF Vip l’ingresso di Selvaggia Roma ha letteralmente scosso le dinamiche della casa e non potrebbe esserci cosa migliore, visto che le dinamiche tra i concorrenti non facevano altro che spegnersi con l’andare avanti dei giorni.

Dopo la diretta di ieri sera, c’è stata un’accesa lite tra Selvaggia ed Enock. L’ultima arrivata ha accusato il fratello di Mario Balotelli di aver esagerato nei suoi confronti. In quanto non solo ci sarebbe stato un bacio tra loro, e fin qui non c’è assolutamente niente di male, ma lui l’avrebbe perfino invitata in albergo ricevendo un sonoro due di picche.

Il concorrente ha negato ogni cosa, accusando la Roma di essersi invitata una cosa simile senza nessun motivo apparente, ma quest’ultima ha rincarato la dose insinuando che lui sta negando il bacio tra loro, e le relative avances, soltanto perché quando è successo era già fidanzato con la sua attuale compagna Giorgia. Il fratello di Balotelli ha ovviamente continuato a negare, ma quando si è trovato con i suoi fedeli compagni ha confessato il tutto, ammettendo di essere preoccupato perché Selvaggia ha realmente tutte le prove che dimostrato che lui ci ha provato con lei quando era fidanzato. Soltanto che non sarebbe stato lui a scrivere quei messaggi.

Enock ha tradito la sua fidanzata con Selvaggia Roma prima del GF Vip? Come reagirà la sua fidanzata Giorgia? Quest’ultima ha commentato il tutto, prendendo le difese del suo fidanzato. Probabilmente prima di ascoltare la sua confessione.

GF Vip: la fidanzata di Enock contro Selvaggia Roma e cita Giulia De Lellis

Enock bisbigliando come se non sentissimo ugualmente: “È vero che ci sono i messaggi. Quello è il problema. E lì non posso dire nulla”#GFVIP pic.twitter.com/ruID3PgQ4w — Ⓛ ⓐ ▸ (@atLaura__) November 14, 2020

La fidanzata di Enock, come anticipato, ha commentato la recente lite avvenuta con Selvaggia Roma al GF Vip, che dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso è riuscita a scatenare gli animi nella casa più spiata d’Italia.

Giorgia, questo è il nome della ragazza, ha preso le parti del suo fidanzato, ma non solo. Oltre a commentare la vicenda, ha tirato in ballo perfino Giulia De Lellis (e no, non siate maliziosi. Non l’ha citata per le corna), che ha fatto la storia del reality show di canale 5 quando durante la prima edizione litigò con Asia Nuccetelli, invitandola ad allontanarsi dal suo fidanzato dell’epoca, Andrea Damante.

“Come direbbe qualcuno: vai a giocare un po’ più in la“ ha scritto la fidanzata del concorrente contro Selvaggia, che poco prima della diretta ha massacrato Elisabetta Gregoraci, aggiungendo anche un: “Ciao Magnifica!”

Peccato che poco dopo Enock abbia ammesso di aver inviato i messaggi a Salveggia, rivelando però che a voler andare ben oltre con la concorrente non sia stato lui ma dei suoi amici che gli avrebbero preso il telefono e che questa gli abbia rifilato un sonoro due di picche. Per non farci mancare nulla, il fratello di Mario Balotelli ha accusato Tommaso Zorzi, che nulla a che fare con questa storia, di aver fatto scoppiare il tutto a causa della sua eccessiva curiosità, ma di certo non si sarebbe mai immaginato rivelazioni del genere da parte della Roma.

Mi sveglio e trovo:

– il mental breakdown di Pierpaolo

– Zelletta che si incazza con Pierpaolo

– Selvaggia che dice che Enock ci ha provato con lei

– Enock in crisi perché ci ha provato davvero ed ha paura delle prove TUTTO QUESTO È CINEMA #GFVIP — Sara 🐍 ✨ (@xsaransia) November 14, 2020

Giorgia, la fidanzata di Enock, come reagirà di fronte a questa rivelazione? Continuerà a credere al concorrente che ha ammesso dell’esistenza dei messaggi, ma forse glisserà sul famoso bacio? Staremo a vedere cosa ci aspetta durante la prossima diretta di lunedì sera con il GF Vip.