Qualche settimana fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che arriverà una nuova bimba in casa Ferragnez: i due genitori stanno condividendo tutto, anche il momento dell’ecografia. Peccato che abbiano violato le regole.

Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando a diventare genitori bis. Dopo Leone, che ormai è pronto a diventare un fratellino maggiore, i due metteranno al mondo una bambina.

Concepita la scorsa estate, la nuova baby Ferragnez dovrebbe nascere nel corso della prossima primavera e nel frattempo mamma e papà stanno facendo di tutto per assicurarsi che la bimba sia perfettamente in salute.

Le prime fasi della scorsa gravidanza non sono state semplici per Chiara, così come le ultime: anche per questo, probabilmente, l’influencer più famosa d’Italia si sta sottoponendo a controlli continui, condividendo spesso con i follower le immagini delle ecografie.

Proprio l’ultima ecografia di Chiara Ferragni però ha scatenato le polemiche delle madri italiane. Ecco cos’è successo e perché, per una volta, Fedez e Chiara non sono difendibili.

Fedez, Chiara Ferragni e quell’ecografia di coppia che viene negata a tutti gli altri

Sono stati considerati da molti la famiglia modello per la loro generazione. Chiara e Fedez trascorrono moltissimo tempo con Leone e si occupano direttamente di lui, tra giochi, bagnetti e pannolini da cambiare.

Fedez ha condiviso con sua moglie molti momenti della prima gravidanza, nonostante il fatto che proprio in quei mesi si stesse consumando la dolorosa separazione da J-Ax e Fabio Rovazzi.

Il rapper però ha sempre affermato di sentirsi piuttosto in colpa perché, all’epoca in cui Chiara era incinta di Leone, spesso lui non è riuscito a starle vicino quanto avrebbe dovuto perché era preso dalle bagarre legali e personali che stavano nascendo con i suoi ex amici ed ex colleghi.

Per questo motivo, probabilmente, Fedez si sta impegnando al massimo per affrontare con Chiara tutti i momenti più importanti della sua seconda attesa. Il motivo della polemica nata negli ultimi giorni sta proprio nel fatto che Fedez abbia postato su Instagram una foto in cui tiene la mano di Chiara mentre quest’ultima fissa con apprensione il video in cui stanno venendo visualizzate le immagini della sua bambina durante l’ecografia.

L’episodio sarebbe estremamente tenero, se non fosse che il rapper e sua moglie hanno violato le regole che tutti gli altri cittadini italiani sono costretti a rispettare.

Alcune madri che attendevano il proprio turno all’esterno della sala per le ecografia hanno infatti affermato che la coppia di VIP sarebbe “passata avanti” a molte persone e, come se non bastasse, sarebbe entrata insieme nella sala per l’ecografia.

Le nuove regole di sicurezza anti Covid-19 impongono infatti che i padri non possano assistere alle ecografie e che pertanto le donne incinte debbano sottoporsi da sole all’esame, con tutto il carico emotivo che spesso questo comporta.

A raccogliere le proteste delle madri milanesi è stata Selvaggia Lucarelli, che ha spiegato di aver ricevuto molti messaggi di sdegno e di protesta.

“Io ero nella sala d’attesa del Mangiagalli che attendevo la visita da sola e mio marito fuori in macchina. Fedez e la Ferragni sono passati qui insieme davanti a me uscendo dall’ambulatorio. Mi avevano detto poco prima che mio marito non poteva entrare“ ha spiegato una testimone.

Selvaggia ha anche pubblicato su Instagram lo screenshot di un messaggio privato scritto direttamente da uno dei padri esclusi dagli esami medici che riguardano le loro compagne e i loro figli: “Scrivo questo messaggio per denunciare una cosa orrenda. Come Fedez sono un futuro papà e mia moglie, come la Ferragni, è seguita alla Mangiagalli.

Ora, quando noi dovevamo fare la morfologica i papà non erano ammessi per il COVID. Quindi l’abbiamo fatta privatamente perché io potessi assistere.

I Ferragnez invece vanno alla Mangiagalli, Fedez entra e fa anche le stories.

Non penso sia giusto, non tanto per me, che una morfologica privata me la posso permettere, ma per chi questa fortuna non ce l’ha e non può vivere quell’emozione”.