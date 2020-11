Selvaggia Roma ha litigato con Enock Barwuah dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo ha negato di averci provato con lei.

Selvaggia Roma è entrata nella casa più spiata d’Italia soltanto qualche ora fa, ma il suo ingresso sta facendo discutere e non poco in quanto ha scosso le dinamiche tra i concorrenti.

Il primo a sbottare è stato Enock Barwuah. Che cosa è successo? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che tra loro c’è stato un bacio in un locale. Nulla di male, ma il fratello minore di Mario Balotelli ha però negato il tutto, apparendo piuttosto infastidito dalle parole della nuova concorrente scaldandosi e non poco.

D’altro canto la Roma, che prima di entrare nella casa ha massacrato Elisabetta Gregoraci, ha ribadito che lei a passare come una bugiarda non ci sta e non avrebbe alcun motivo per mentire, visto che ha parlato di un bacio e non di una storia vera e propria.

Selvaggia Roma ed Enock hanno litigato dopo la diretta del GF Vip e lei non c’è di certo andata leggera, confermando che la scelta degli autori di volerla nella casa non è stata del tutto errata.

Enock Barwuah litiga con Selvaggia Roma dopo la diretta del GF Vip

Della lite tra Selvaggia ed Enock ho adorato soprattutto Tommaso, Giulia e Stefania che guardavano tutto sgranocchiando Amica chips. ✈️⚰️ #GFvip pic.twitter.com/c5K5SmFhKE — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 14, 2020

Enock Barwuah, come anticipato, non ha reagito bene, ed ha negato di aver baciato Selvaggia Roma in un locale, ma quest’ultima ha replicato a sua volta, insinuando non pochi dubbi sulla sincerità del concorrente.

“Ma per quale motivo devi farmi passare per una matta che si inventa le cose?” ha esordito la Roma, che ha poi rivelato di avere anche le prove di ciò che dice. “Io ho ancora tutti i messaggi e c’è un mio amico che può confermare tutto quello che è successo“ ha confermato lei che non ha alcuna intenzione di passare come una bugiarda. “Ti avviso, con me caschi molto male, sappilo” ha aggiunto. “Hai chiesto di raggiungerti al tuo tavolo. Sei mica matto?” ha provato a ricordargli.

“Io sono appena entrata e non ho alcuna voglia di iniziare questo percorso litigato, ma di certo non sono una persona falsa o pazza” ha subito precisato. “Tu volevi che ti raggiungessi in albergo. Cos’è, baci le ragazze e manco te lo ricordi?” ha chiesto in maniera retorica. “Io ti ho dato un due di picche, ma che pensavi che te la davo? “ ha poi aggiunto. “Facevi più bella figura ad ammetterlo, devi avere maggiore rispetto per le donne” gli ha consigliato.

Selvaggia ha poi insinuato il dubbio su Enock, che ha avuto dei problemi con Patrizia De Blanck, affermando che forse lui sta negando il bacio tra loro perché forse in quel periodo era già fidanzato con la famosa Giorgia.

“Ma non è che lo stai negando perché all’epoca eri già fidanzato con Giorgia?“ ha sganciato la bomba la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. “Le tue parole non hanno proprio senso e secondo me faresti più bella figura a non aggiungere altro” ha proseguito. “Sei soltanto uno sfigato che chiama le donne per farle venire in albergo. Non te lo ricordi che mi hai chiamato alle sei di mattina? Eri ubriaco e ora sei penoso“ ha concluso lei. “Non ho nessuna intenzione di passare per matta che va a baciare la gente per caso. Sei peggio di tuo fratello“ ha aggiunto, ma Enock ha continuato a negare: “Lei sta scherzando, si è inventata tutto perché non è vero niente. Io nemmeno l’ho invitata al mio tavolo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma ha insinuato che Enock ha tradito la sua fidanzata, ma sarà vero? Sicuramente durante la diretta di lunedì sera ne vedremo delle belle tra i due e l’ingresso dell’ex fidanzata di Temptation Island sconvolgerà e non poco le dinamiche del programma. Basti pensare che la nuova concorrente di Alfonso Signorini ha perfino rivelato di aver baciato Pierpaolo Pretelli, definendo speciale il legame che li unisce, ma quest’ultimo non solo ha smentito il presunto bacio tra loro, ma anche rivelato che tra loro non c’è assolutamente questo grande sentimento a legarli. Che Selvaggia stia rivelando verità scomode o i concorrenti non vogliono che alcuni aspetti della loro vita non diventino di dominio pubblico? E questo è soltanto l’inizio, visto che la Roma non è entrata nemmeno da 24 ore nella casa.