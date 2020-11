Patrizia De Blanck ha schiaffeggiato Enock al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha espresso tutto il suo sdegno per il gesto della Contessa.

Patrizia De Blanck in un primo momento si era presentata al pubblico come una delle concorrenti più simpatiche ed irriverenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo però con il passare del tempo il suo atteggiamento ha iniziato a stancare ai telespettatori che non apprezzano più i suoi modi di fare che settimana dopo settimana non fanno altro che peggiorare.

Dello stesso parere sono anche i concorrenti di Alfonso Signorini, tra l’altro uno di loro questa sera sarà squalificato, che iniziano a non sopportare più i suoi gesti. Che cosa è successo?

Qualche ora fa la Contessa ha ammesso di aver dato due schiaffi e una gomitata ad Enock Barwuah, perché si era piazzato davanti mentre lei provava a parlare con Tommaso Zorzi.

“Io e Tommaso stavamo parlando ed Enock si è piazzato davanti con le braccia aperte” ha esordito la Contessa. “Io lo volevo spostare, ma non ci sono riuscita, così mi sono arrabbiata” ha proseguito. “Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata e così si è tolto davanti” ha concluso lei soddisfatta di tale gesto.

Patrizia De Blanck ha schiaffeggiato Enock al Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi non ha mancato nel manifestare tutto il suo sdegno per tale gesto.

Tommaso Zorzi contro Patrizia De Blanck al GF Vip: Francesco Oppini la difende

Non ho visto il video delle sberle della contessa a Enock, però lei ne parla qui! #GFVIP pic.twitter.com/AwC5EGooIH — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) November 5, 2020

Tommaso Zorzi non ha apprezzato il gesto di Patrizia De Blanck e dopo avergli fatto presente, ha parlato dell’argomento anche con i suoi compagni di viaggio, facendogli presente che l’atteggiamento assunto da lei al GF Vip sta diventando sempre più intollerabile e che certi gesti non possono di certo passare inosservato.

“Oggi ha dato due schiaffi ad Enock, ma erano belli forti“ ha raccontato l’influencer, che negli scorsi giorni si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Stefania Orlando. “E ci tengo a precisare che erano davvero forti, lei era una furia“ ha aggiunto. “Potete chiederlo anche ad Enock stesso. Lei non stava assolutamente scherzando, gli schiaffi erano belli forti” ha proseguito. “Caspico che lei sia una persona anziana, ma nessuno l’ha obbligata a stare qui” ha concluso. “Lei spesso esagera”.

Francesco Oppini è prontamente intervenuto in favore di Patrizia, che è stata in passato richiamata dalla produzione per il nome con cui era solita chiamare Enock. “Per lei non è facile prendere parte al programma alla sua età” ha esordito. “Non dico che il suo atteggiamento vada bene, però si vede che è stanca, ha una certa età“ ha poi precisato. “Magari non riesce a sopportare alcune cose, ma è anche vero che c’è certa gente che rompe le scatole più di lei qua dentro“ ha concluso. “Non lo fa apposta, ha comunque 80 anni” ha aggiunto, provando a spiegare il suo punto di vista agli altri concorrenti della Casa che sembrano avere un pensiero totalmente diverso da lui.

Francesco Oppini ha difeso Patrizia De Blanck al GF Vip, ma il pubblico non sembra essere stato così clemente nei suoi confronti. Stasera Alfonso Signorini affronterà l’argomento o la Contessa verrà di nuovo perdonata? Staremo a vedere cosa il padrone di casa e i suoi autori hanno riservato per noi durante il corso di questo nuovo appuntamento.