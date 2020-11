A Mattino 5, Federica Panicucci ha mostrato una stories di Selvaggia Roma in cui attacca pesantemente la Gregoraci prima del GF Vip.

Mattino 5, come ogni venerdì, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, non poteva di certo non parlare delle dinamiche avvenute nelle scorse ore, o che avverranno a breve, al Grande Fratello Vip.

In particolare Federica Panicucci ha mostrato al suo fedele pubblico una stories ricondivisa da Selvaggia Roma, che a breve entrerà nella casa, che di certo non elogia Elisabetta Gregoraci tutt’altro.

Nell’immagine condivisa sul web si vede Stefano Coletti, presunto fidanzato di Elisabetta, mentre pose per l’obiettivo con un cane appoggiato sulle sue gambe e subito dopo c’è Pierpaolo Pretelli con in braccio la Gregoraci. Il tutto accompagnato da questo commento: “Mi sento male” per poi aggiungere: “Insomma, se vogliamo ricapitolare il tutto è partita con la mano sul cuoricino per una persona importante però intanto testa Pierpaolo al galoppo“ ha concluso, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione di qual è la sua opinione in merito alla situazione che si è creata nella casa più spiata d’Italia.

Selvaggia Roma ha massacrato Elisabetta Gregoraci prima del GF Vip ed in studio, a Mattino 5, non è mancato un certo imbarazzo di fronte a quanto pubblicato in rete dalla futura concorrente.

Imbarazzo a Mattino 5, Federica Panicucci: “Elisabetta non reagirà bene”

Federica Panicucci ha ovviamente predetto che Elisabetta Gregoraci, che sicuramente avrà modo di vedere tutto questo materiale nei suoi confronti, non reagirà bene visto che Selvaggia Roma non ha di certo speso belle parole, tutt’altro, sottolineando un certo filo di incoerenza da parte della concorrente, che ha più volte chiarito che da parte sua non ci può essere nient’altro che amicizia nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

Selvaggia però sembra voler entrare nella casa del Grande Fratello Vip con le idee ben chiare, in quanto fin da subito ha manifestato un certo interesse verso l’ex velino moro, che è stato difeso da Elia Fongaro, e sembra essere intenzionata più che mai a smuovere le sue attenzioni dall’ex di Briatore a se stessa. Ci riuscirà?

Intanto il suo ingresso, che avverrà a breve, non ha fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo che avrebbe preferito vedere all’interno della casa più spiata d’Italia altri personaggi piuttosto che lei, visto che ha fatto parlare e non poco a causa dei suoi pessimi rapporti con Francesco Chiofalo e per le continue, e pesanti, liti con Eliana Michelazzo. Selvaggia Roma riuscirà a far cambiare opinione di sé? Le premesse non sembrano esserci proprio tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Federica Panicucci a Mattino 5, tra l’altro, non ha potuto nascondere il suo imbarazzo nel leggere il contenuto social pubblicato da Selvaggia Roma prima del GF Vip, giudicandolo decisamente poco elegante. Lo stesso pensiero, probabilmente, lo avranno anche tutti gli altri concorrenti della casa e questo scatenerà non poche dinamiche, che ravviveranno l’atmosfera nel reality che sembra essere un po’ calmata rispetto ai precedenti scontri.