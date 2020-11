Selvaggia Roma ha insinuato al GF Vip che Enock abbia provato a tradire la sua fidanzata con lei. Balotelli è intervenuto sui social.

Selvaggia Roma, poco dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver baciato Enock durante una serata in discoteca quest’estate.

Il fratello di Mario Balotelli ha assolutamente smentito tutto ciò, anche perché qualora la notizia dovesse rivelarsi vera vorrebbe dire che avrebbe tradito Giorgia, la sua fidanzata. Anche durante la diretta di questa sera, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento in questione, chiedendo al suo concorrente maggiori chiarimenti riguardo questa questione, in quanto il pubblico da casa, ma probabilmente anche la sua compagna, vuole vederci chiaro in quanto è lampante che uno dei due stia mentendo e Selvaggia ha anche ammesso di avere conservato tutte le prove del caso, ovvero dei messaggi che Enock le avrebbe inviato.

Il concorrente ha confermato l’esistenza di questi messaggi, ma ha anche rivelato che non è stato lui ad inviarli ma sarebbe stata un’altra persona al suo posto ma che non vorrebbe fare nomi per evitare di metterla in meno alle dinamiche di un reality show.

Ovviamente non se n’è venuto a capo in questa situazione, in quanto ognuno ha continuato dritto con la propria versione, anche se Selvaggia ha dichiarato di avere le prove e che può mostrarle come e quando la produzione vuole. In rete, manco a dirlo, è spuntato il commento del fratello di Enock che ha commentato il tutto.

Mario Balotelli ha commentato le accuse di Selvaggia Roma al GF Vip nei confronti di suo fratello e, come al suo solito, non le ha di certo mandate a dire.

Balotelli difende Enock dalle accuse di Selvaggia Roma al GF Vip

Mario Balotelli ha difeso Enock al Grande Fratello Vip , affermando che lui è una persona pulita e che sicuramente non ha commesso le cose di cui è stato accusato, riferendo anche che Selvaggia Roma una volta terminato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia si prenderà le conseguenze di quanto affermato sul conto di tuo fratello.

“Quando decidi di camminare nell’ombra, ti dimentichi della luce” ha esordito il calciatore in un secondo momento, in quanto la sua prima reazione al tutto è stata una sonora risata. “Il gioco ora è finito. Enock è intoccabile e ci tengo a ripeterlo: intoccabile“ ha proseguito. “La vita non è di certo quella che vedete nella casa del Grande Fratello Vip quando si parla a caso” ha poi continuato il calciatore, che è finito al centro della polemica dopo la sua ultima ospitata in tv. “Poi ognuno si prenderà le conseguenze delle proprie azioni al di fuori del programma ha concluso. “Faccio il mio in bocca al lupo a tutti” ha aggiunto.

Mario Balotelli ha promesso conseguenze legali dopo il GF Vip. Come si comporterà Selvaggia?

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Selvaggia Roma ha dichiarato di avere le prove contro Enock. Queste, una volta che il gioco non sarà più tale, saranno mostrate al pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere.